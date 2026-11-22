Врач Дзидзария призвал российских мужчин пройти гастро- и колоноскопию в 40 лет

Мужчинам необходимо следить за здоровьем и проходить профилактические обследования, даже если ничего не болит. Постоянное игнорирование возможных заболеваний грозит серьезными проблемами не только для самого человека, но и для его близких. Об этом в подкасте «Джентльмены предпочитают» на 360.ru рассказал онкоуролог и доктор медицинских наук Александр Дзидзария.

Он подчеркнул, что многие российские мужчины привыкли терпеть недомогание и откладывать визиты к врачам.

«Забивать на себя мужчине нельзя, потому что все проблемы с его здоровьем лягут на плечи его окружения: жены, детей, родителей, которые еще живы», — подчеркнул Дзидзария.

Он призвал мужчин задумываться не только о собственном самочувствии, но и о благополучии семьи.

«Если ты любишь своего сына, дочь, жену, не становись для них обузой. Пройди в 40 лет гастроскопию, колоноскопию, сдай [анализы] на онкомаркеры», — посоветовал врач.