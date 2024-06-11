Инфекционист Рыжов рассказал, что через воду могут передаваться сальмонелез, шигеллез, гепатит А, холера
Врач-инфекционист клиники «Будь здоров на Фрунзенской» Глеб Рыжов в разговоре с изданием Life прокомментировал массовое отравление в дагестанском Буйнакске, где возбудители дизентерии и норовирусы попали в воду.
По словам медика, через воду человек может заразиться сальмонеллезом, шигеллезом, гепатитом А, холерой, амебиазом и другими опасными инфекциями.
«Важно помнить, что опасна не только сама вода, но и фрукты/овощи, которые были помыты в этой воде», — добавил Рыжов.
При отравлении важно иметь под рукой специальный солевой раствор, чтобы восполнить потери жидкости и солей в организме. Наиболее эффективными будут физрастворы и препараты для симптоматического и патогенетического лечения, которые вливают в виде капельниц в больнице.