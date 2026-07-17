Диарея после близости. Врач назвал симптомы опасной инфекции
Врач Арагона: зафиксированы случаи передачи шигеллеза половым путем
Инфекция шигеллез, вызывающая диарею и расстройство пищеварения, может передаваться во время сексуальных контактов. Об этом врач общей практики Джузеппе Арагона рассказал изданию Tyla.
По словам специалиста, заражение чаще всего происходит через инфицированные продукты или экскременты. При этом в последние годы неоднократно выявляли случаи передачи бактерии половым путем.
Основным симптомом заболевания Арагона назвал водянистую диарею, которая появлялась через несколько дней после заражения. В тяжелых случаях в выделениях могли присутствовать кровь, слизь или гной. Также у заболевших возникали боли и спазмы в животе, тошнота, рвота и повышенная температура.
Врач отметил, что обычно все проходило в течение недели. Однако во время болезни и несколько дней после выздоровления он рекомендовал не готовить еду для других людей и воздерживаться от сексуальных контактов.
Для профилактики шигеллеза Арагона посоветовал тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета и перед приготовлением пищи. При появлении подозрительных симптомов врач рекомендовал немедленно обратиться за медицинской помощью.
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