Диарея после близости. Врач назвал симптомы опасной инфекции

Инфекция шигеллез, вызывающая диарею и расстройство пищеварения, может передаваться во время сексуальных контактов. Об этом врач общей практики Джузеппе Арагона рассказал изданию Tyla .

По словам специалиста, заражение чаще всего происходит через инфицированные продукты или экскременты. При этом в последние годы неоднократно выявляли случаи передачи бактерии половым путем.

Основным симптомом заболевания Арагона назвал водянистую диарею, которая появлялась через несколько дней после заражения. В тяжелых случаях в выделениях могли присутствовать кровь, слизь или гной. Также у заболевших возникали боли и спазмы в животе, тошнота, рвота и повышенная температура.

Врач отметил, что обычно все проходило в течение недели. Однако во время болезни и несколько дней после выздоровления он рекомендовал не готовить еду для других людей и воздерживаться от сексуальных контактов.

Для профилактики шигеллеза Арагона посоветовал тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета и перед приготовлением пищи. При появлении подозрительных симптомов врач рекомендовал немедленно обратиться за медицинской помощью.

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