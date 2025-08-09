Вместо санкций — общий космос. Трамп мог заготовить для Путина нечто выгодное
Политолог Аджамян: Трамп предложит Путину сотрудничество или освоение космоса
Подготовка переговоров между президентами России и США идет полным ходом. Главный вопрос в том, что Дональд Трамп готов предложить Владимиру Путину в обмен на перемирие на Украине. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян выдвинул свои версии в стриме 360.ru с Региной Ореховой.
«Трамп действует в типичной для себя манере кнута и пряника. В первую очередь, он особо любит угрожать санкциями, пошлинами и всем подобным», — заявил он.
По мнению политолога, при самом благоприятном для американцев раскладе Трамп поставит Путина перед фактом — если Россия не согласится приостановить либо завершить боевые действия на той линии соприкосновения, что есть сейчас, то США введут вторичные, третичные и другие санкции.
При этом Аджамян убежден, что сам факт подготовки встречи на высшем уровне свидетельствует о том, что дело сдвинулось с мертвой точки, и хозяин Белого дома припас что-то, что действительно заинтересует Кремль.
Возможно, Трамп может предложить ослабление санкций. Возможно, Трамп может предложить какое-то углубленное сотрудничество с США в экономической сфере. Но все-таки мы говорим о чем-то реальном относительно этого конфликта. Россия не раз подчеркивала, что ей нужно.
Норат Аджамян
Политолог
Аджамян напомнил, что это, в первую очередь, вывод войск Украины с тех территорий, которые конституционно являются российскими, невступление в НАТО и ряд других позиций. Политолог допустил, что Трамп предложит что-то из другой области.
«Вряд ли Арктика, но все, что касается, например, экономики, совместного освоения космоса — это возможно», — предположил он.
Основной интерес для России составляет все, что касается украинского конфликта. Поэтому дискуссия, по мнению политолога, пойдет, скорее всего, в рамках этой тематики. И неясно, что именно может предложить Трамп, сможет ли он надавить на Украину так, чтобы она пошла на существенные уступки.