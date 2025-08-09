Подготовка переговоров между президентами России и США идет полным ходом. Главный вопрос в том, что Дональд Трамп готов предложить Владимиру Путину в обмен на перемирие на Украине. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян выдвинул свои версии в стриме 360.ru с Региной Ореховой.

«Трамп действует в типичной для себя манере кнута и пряника. В первую очередь, он особо любит угрожать санкциями, пошлинами и всем подобным», — заявил он.

По мнению политолога, при самом благоприятном для американцев раскладе Трамп поставит Путина перед фактом — если Россия не согласится приостановить либо завершить боевые действия на той линии соприкосновения, что есть сейчас, то США введут вторичные, третичные и другие санкции.

При этом Аджамян убежден, что сам факт подготовки встречи на высшем уровне свидетельствует о том, что дело сдвинулось с мертвой точки, и хозяин Белого дома припас что-то, что действительно заинтересует Кремль.