Путин и Трамп встретятся в конце следующей недели

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в конце следующей недели. Об этом сообщил источник Sky News в Белом доме.

«По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, саммит Дональда Трампа и Владимира Путина запланирован на конец следующей недели», — сказано в сообщении.

Место встречи пока не определено, сообщил собеседник.

По информации телеканала Fox News, встреча президентов России и США может пройти в понедельник, 11 августа.

Ранее источник ТАСС, знакомый с подготовкой переговоров, отметил, что встреча двух лидеров пройдет «не в Европе», так как этот регион «не устроит как место встречи». При этом сам Путин сказал, что Объединенные Арабские Эмираты могут стать подходящей площадкой для переговоров с Трампом.