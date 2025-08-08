«Последний шанс». На Западе обозначили 5 вариантов окончания конфликта на Украине

Пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине представил телеканал CNN. Ни один из которых не может быть результатом встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина без участия Киева, считают журналисты.

Сценарий №1: Безоговорочное прекращение огня По мнению телеканала, это крайне маловероятный сценарий: ведь Путин не согласится на прекращение огня при сохранении текущей линии фронта. «В настоящее время Кремль превращает постепенные успехи на линии фронта в стратегические преимущества и не видит смысла останавливать этот прогресс сейчас, когда он достиг своего пика», — написали авторы материала. Расстановку сил не изменят даже угрозы вторичных санкций, Путин продолжит спецоперацию, потому что он побеждает, заявили в CNN.

Фото: РИА «Новости»

Сценарий №2: Переговоры с пролонгацией Трамп и Путин могут договориться о проведении дополнительных переговоров, которые закрепят успехи России. По мнению телеканала, к октябрю ВС РФ захватят Покровск, Константиновку и Купянск, что даст сильные позиции для переговоров в 2026 году. Путин также может поднять вопрос о выборах на Украине, чтобы заменить президента Украины Владимира Зеленского на более пророссийского кандидата.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сценарий №3: Украина каким-то образом переживет предстоящие два года Военная помощь Запада поможет Украине свести к минимуму поражения на линии фронта и замедлить продвижение российских войск. Кремль за это время успеет почувствовать давление санкций и перегрев экономики. Европа уже разработала предварительный план по развертыванию «сил сдерживания» на территории Украины. Войска НАТО предлагается разместить вокруг Украины и оказывать ВСУ логистическую и разведывательную поддержку. По мнению телеканала, это заставит Москву оставить линию фронта без изменений. Для Украины это наилучший вариант, отметили авторы. Другие варианты не такие однозначные.

Фото: РИА «Новости»

Сценарий №4: Катастрофа для Украины и НАТО США прекращают помощь Украине, Евросоюз с ней не справляется. Российская армия выходит на оперативный простор в Днепропетровской и Запорожской областях, украинские войска отступают. Кадровый кризис вынудит Зеленского усилить мобилизацию, что обернется внутриполитической катастрофой. Киев окажется под угрозой. «Это кошмар для Европы и уже конец суверенной Украины», — считают авторы статьи.

Фото: РИА «Новости»

Сценарий №5: Катастрофа для Путина Россия будет терять солдат ради небольших достижений, санкции подрывают союз с Китаем и Индией. Доходы снижаются, среди элиты усиливается недовольство из-за отказа Кремля от дипломатических путей решения конфликта. «Трамп становится „хромой уткой“, и после промежуточных выборов США возвращаются к традиционным внешнеполитическим нормам противостояния Москве и поддерживающему ее Пекину», — написал телеканал. При таком давлении ВС России сами уйдут с Украины. «Проблема этого сценария в том, что он остается последней надеждой западных стратегов, которые не могут допустить ни полномасштабного вступления НАТО в конфликт, чтобы помочь Украине победить, ни способности Киева дать отпор Москве военным путем», — резюмировали авторы материала.