США готовы поступиться принципами? Что будет в соглашении по Украине

Bloomberg: США готовы признать за Россией занятые ей территории в зоне СВО

США стремятся заключить с Россией соглашение, которое закрепит за ней все контролируемые территории в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, российский президент Владимир Путин настаивает на том, чтобы ВСУ покинули без боя удерживаемую ими часть Донбасса.

«Такой исход стал бы большой победой для Путина», — пишут авторы статьи.

Журналисты добавили, что условия и планы соглашения все еще неясны и могут измениться. При этом ни в Кремле, ни в Белом доме, ни на Банковой улице не подтвердили агентству эту информацию.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США представили приемлемое предложение по Украине, однако отказался раскрыть, где и когда состоится встреча двух лидеров.