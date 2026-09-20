Памфилова рассказала о явке более 45% на выборах в Госдуму

На утро 20 сентября свыше 45% избирателей изъявили свою волю, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщил ТАСС .

По данным ЦИК на 10:25, число проголосовавших достигло 46,67%.

Также Памфилова сообщила, что более шести миллионов граждан предпочли проголосовать в электронном виде.

В воскресенье 20 сентября проходит третий, заключительный день выборов в Государственную думу IX созыва. В федеральный бюллетень вошли 10 партий. Также в 11 регионах жители выбирают губернаторов, в 39 — региональные парламенты, в 10 столицах регионов — должностных лиц муниципалитетов. В Московской области голосуют за депутатов областной думы.