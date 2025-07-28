28 июля 2025 00:04 В России заблокируют WhatsApp? Когда перестанет работать самый популярный мессенджер и правда ли это Кашеварова: WhatsApp заблокируют в России 1 августа 0 0 0 Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Власть

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WhatsApp* — самый популярный мессенджер в России. С 1 августа его могут полностью заблокировать по всей стране. Без привычных «родительских» и «рабочих» чатов останутся десятки тысяч людей. По слухам, перестанет работать и VPN. Правда ли грядет такая масштабная блокировка, кто пострадает от нее больше всего и зачем властям это понадобилось — в материале 360.ru.

Правда ли WhatsApp* заблокируют? Информацию о блокировке в своем Telegram-канале опубликовала журналистка и бывший советник Госдумы Анастасия Кашеварова. Активистка уверила, что работу WhatsApp* хотели прекратить еще 1 июля, но затем дату сдвинули. По словам Кашеваровой, решение о блокировке связано с тем, что WhatsApp* стал платформой для деятельности мошенников и передачи данных Вооруженным силам Украины. Она утверждает, что через этот мессенджер злоумышленники узнавали маршруты журналистов и военных в зоне спецоперации, что приводило к трагическим последствиям.

Наши силовики уже пробовали блокировать мессенджер на части территории РФ. И там, где WhatsApp* не работал, переставали поступать звонки и сообщения гражданам от мошенников. Эффект положительный. WhatsApp* принадлежит вражеской Meta**, американцы. Структуры и спецслужбы США имеют полный доступ к данным. Анастасия Кашеварова

Фото: РИА «Новости»

Блокировка VPN в России Кашеварова считает, что некоторые лоббисты в России попытаются воспрепятствовать блокировке мессенджера. Кроме того, с 1 августа, по версии журналистки, российские власти ограничат и работу VPN-сервисов. «Про VPN — российские останутся на рынке. Вражеские уйдут», — объяснила общественница. Кого затронет блокировка WhatsApp*? WhatsApp* считается самым популярным мессенджером в России. И дневная, и месячная его аудитории превышают аналогичные показатели Telegram и VK. По данным аналитиков, в апреле 2025 года WhatsApp* в России использовали 97,4 миллиона человек старше 12 лет. Это около 80% всего населения страны. Набор функций WhatsApp* почти такой же, как и в любом другом мессенджере. Однако он тесно интегрирован с другими сервисами Meta**, что активно использовалось бизнесом.

Фото: РИА «Новости»

Поручение Владимира Путина Президент России Владимир Путин 17 июля поручил ограничить использование программного обеспечения из недружественных стран. Правительство предложит дополнительные запреты по данному вопросу до 1 сентября. После этого в Госдуме предположили, что WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка. Об этом говорил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Заблокируют и Telegram? По предположению того же депутата Горелкина, Telegram в список программного обеспечения из недружественных стран пока не попадет. Однако парламентарий указал, что юрисдикция мессенджера понятна не до конца. Дело в том, что официально Telegram зарегистрирован на Виргинских островах, а это территория недружественной Великобритании. Главный же офис компании находится в ОАЭ — эмираты такого статуса в России не имеют.

Фото: РИА «Новости»

У нас есть мессенджер дома Парламентарий Горелкин полагает, что главным претендентом на долю WhatsApp* в России станет национальный мессенджер Max. Его разрабатывает VK. Закон о создании российского национального мессенджера подписал Владимир Путин. Max назначили на эту роль в середине июля. Разработчик уже начал тестировать каналы, аналогичные каналам в Telegram. Мессенджер Max заработал? Косвенно на вероятность блокировки WhatsApp* указывает то, что в шести регионах России школьные чаты в ближайшее время переведут в мессенджер Max, об этом узнал источник «Коммерсанта». В пилотный проект вошли Марий Эл, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Тверская и Владимирская области, а также Татарстан. Здесь уже подтвердили, что Минобрнауки вместе с VK работает над интеграцией образовательной платформы «Сферум» в Max, завершить ее хотят до 1 сентября. «Коммерсант» утверждал, что в Татарстане на Max переведут в три этапа, от работников Министерства образования до администраций школ, родителей и учеников. Комментарий власти Редакция 360.ru попросила прокомментировать ситуацию с WhatsApp* председателя Комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского. Парламентарий оказался немногословен.

Простите, я не могу себе позволить комментировать слухи из сомнительных источников. Сергей Боярский

* Принадлежит Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. ** Meta Platforms Inc признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации