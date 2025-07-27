WhatsApp заблокируют в августе? Депутат дал спорный ответ

Журналистка Кашеварова сообщила о возможной блокировке WhatsApp* в России. Редакторы 360.ru взяли комментарий по данному вопросу у председателя Комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.

Депутат заявил, что не считает возможным давать оценку неподтвержденной информации.

Простите, я не могу себе позволить комментировать слухи из сомнительных источников.

Информацию о якобы планируемой блокировке мессенджера WhatsApp* с 1 августа в России разместила в своем Telegram-канале блогер Кашеварова. Официальных подтверждений этим данным пока не поступало.

Однако 18 июля депутат Антон Горелкин говорил, что мессенджер WhatsApp* скоро уйдет с российского рынка. Парламентарий пояснял, что сервис принадлежит экстремистской организации. Им пользуются, по его данным, 65% россиян.

*Принадлежит Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации продуктов — социальных сетей на территории Российской Федерации запрещена.