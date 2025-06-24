Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Согласно закону, у сервиса должно быть российское юридическое лицо. По замыслу создателей, он должен объединить в себе функции мессенджера и государственных сервисов, дать возможность россиянам общаться с государственными и муниципальными органами власти. Одна из его задач — уменьшить количество бумажных документов.
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