Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера

Согласно закону, у сервиса должно быть российское юридическое лицо. По замыслу создателей, он должен объединить в себе функции мессенджера и государственных сервисов, дать возможность россиянам общаться с государственными и муниципальными органами власти. Одна из его задач — уменьшить количество бумажных документов.