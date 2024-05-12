Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ | 360°

Власть 12 мая 2024, 21:24 Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выступил с предложением назначить на пост министра обороны страны вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщил в Telegram-канале Совет Федерации.

«В Совет Федерации поступили <…> кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: <…> на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — указали в заявлении.

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Белоусов ранее занимал должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина. Теперь на этом посту будет работать вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Переизбранный на пост премьер-министра России Михаил Мишустин внес документ на рассмотрение в Госдуму. Депутаты утвердят новый состав правительства в два дня.