«Плохие новости». На Украине испугались смены главы Минобороны России | 360°

12 мая 2024, 23:46
«Плохие новости». На Украине испугались смены главы Минобороны России
Назначение Белоусова новым главой МО РФ назвали на Украине плохой новостью
Предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны России стало плохой новостью для Украины, заявил украинский экономист Алексей Кущ. Свое мнение онвыразил в Facebook.*
Он предположил, что все идет к резкому наращиванию в России военного производства.
Реклама
«Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время боевых действий. Результаты оцените самостоятельно», — написал он.
Эксперт предположил, что такие кадровые перестановки приведут «к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК». По мнению Куща, Белоусов сыграл роль в создании модели роста экономики РФ и адаптации к санкциям.
Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ. Занимавшего пост главы Минобороны Сергея Шойгу перевели на должность секретаря Совета безопасности.
*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Минобороны РФ
Военные
Россия
Украина
Реклама
Реклама