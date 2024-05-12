«Плохие новости». На Украине испугались смены главы Минобороны России | 360°

Мир 12 мая 2024, 23:46 «Плохие новости». На Украине испугались смены главы Минобороны России Назначение Белоусова новым главой МО РФ назвали на Украине плохой новостью РИА «Новости»

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Предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны России стало плохой новостью для Украины, заявил украинский экономист Алексей Кущ. Свое мнение онвыразил в Facebook.*

Он предположил, что все идет к резкому наращиванию в России военного производства.

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«Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время боевых действий. Результаты оцените самостоятельно», — написал он.

Эксперт предположил, что такие кадровые перестановки приведут «к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК». По мнению Куща, Белоусов сыграл роль в создании модели роста экономики РФ и адаптации к санкциям.

Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ. Занимавшего пост главы Минобороны Сергея Шойгу перевели на должность секретаря Совета безопасности.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.