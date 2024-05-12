Песков объяснил выбор нового главы Минобороны из числа гражданских | 360°

12 мая 2024, 21:51
Песков объяснил выбор нового главы Минобороны из числа гражданских
Песков: Путин решил назначить главой Минобороны гражданского человека
Президент Владимир Путин решил, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей», — отметил он.
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По словам Пескова, экс-глава Минобороны Сергей Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри. Он будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Глава государства подписал указ о назначении Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ. До этого от должности освободили секретаря СБ РФ Николая Патрушева. Причиной перехода указали новое место работы.
Сергей Шойгу
Владимир Путин
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