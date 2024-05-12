Песков объяснил выбор нового главы Минобороны из числа гражданских | 360°

Власть 12 мая 2024, 21:51 Песков объяснил выбор нового главы Минобороны из числа гражданских Песков: Путин решил назначить главой Минобороны гражданского человека РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент Владимир Путин решил, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей», — отметил он.

Реклама

По словам Пескова, экс-глава Минобороны Сергей Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри. Он будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Глава государства подписал указ о назначении Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ. До этого от должности освободили секретаря СБ РФ Николая Патрушева. Причиной перехода указали новое место работы.