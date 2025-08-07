Сегодня 03:26 Секретный ультиматум Кремля. Что на самом деле обсуждали Путин и Уиткофф и почему Зеленский в ярости Белый Дом: Трамп открыт для встречи с Путиным и Зеленским 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Власть

США

Кремль

Санкции

Россия

Переговоры России и США

Россия заговорила с США на своих условиях. Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле закончилась катастрофой для Украины, прозвучавшие со стороны Кремля намеки способны изменить весь расклад спецоперации. Какие темы обсуждали на встрече, чем это грозит Украине и что такого сказал Владимир Путин, чтобы Дональд Трамп немедленно взмолился о встрече — в материале 360.ru.

Ультиматум США и повестка встречи Визит спецопосланника президента США Стива Уиткоффа состоялся на фоне жесткого ультиматума, ранее выдвинутого Дональдом Трампом. Американский лидер выразил разочарование темпами урегулирования конфликта на Украине и сначала отвел России 50 дней на достижение перемирия, а затем неожиданно сократил дедлайн до 10 дней. Срок этого ультиматума истекает 8 августа, и в случае отсутствия прогресса Вашингтон грозил Москве новыми санкциями и тарифами, в том числе вторичными санкциями против стран, продолжающих покупать российскую нефть. Уиткофф прибыл в Москву буквально за несколько дней до этой даты, фактически в последней попытке добиться прорыва в мирных переговорах перед введением рестрикций.

Фото: РИА «Новости»

Плохой и добрый полицейский В преддверии визита Уиткоффа администрация Трампа разыграла классическую комбинацию давления и дипломатии. Накануне поездки США продемонстрировали жесткую линию. Госдепартамент одобрил новую военную помощь Киеву — поставку оборудования и услуг для ремонта гаубиц M777 на сумму 104 миллиона долларов, а также логистических услуг еще почти на 100 миллионов долларов. Одновременно в публичном поле активно обсуждалась перспектива вторичных санкций против покупателей российской нефти и даже прямых пошлин на экспорт России, о чем прямо заявлял Трамп. Российские аналитики усмотрели в этих шагах стремление США сыграть роль «злого и доброго полицейского» перед переговорами. «Администрация Трампа постаралась продемонстрировать несколько ястребиную позицию — небольшие новые транши помощи ВСУ и угрозы вторичных санкций. Это классическая стратегия: на этот раз в роли доброго полицейского выступает Уиткофф, а злого — сам Трамп», — рассказал «Газете.ru» американист Малек Дудаков. Однако объем военной помощи оказался символическим — вероятно, это всего лишь остатки средств, выделенных Украине еще при предыдущей администрации Джо Байдена. Угроза же вторичных нефтяных санкций всерьез не воспринимается многими государствами.

Фото: РИА «Новости»

Как подставился Трамп Сам ультиматум Трампа с угрозами санкций по нефти выглядит странно. В основе требований политика лежит законопроект сенатора Грэма. Его стратегия нереалистична. В 17-м пункте документа указано, что тарифы США хотят ввести против всех стран, которые покупают российские энергоносители, посредничают в такой торговле, или просто перерабатывают сырье. Под такие санкции попадет около 30 стран, в том числе Венгрия и Словакия — часть Евросоюза, который ведет единую таможенную политику, наказать эти две страны отдельно не получится. В результате Трампу придется обложить ЕС теми самыми высокими пошлинами, что уничтожит внешнюю торговлю США, поскольку на долю европейских стран приходится около 50% всей американкой внешней торговли. Аналитики телеканала CNN уже указали, что тарифы на потребителей российской нефти вызовут рост цен на топливо и потребительские товары в США, снизят они и рентабельность бизнеса. Встреча Путина и Уиткоффа Переговоры между российским лидером и эмиссаром Дональда Трампа продолжались около трех часов и прошли в конструктивном ключе. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву 6 августа и был принят Владимиром Путиным в Кремле для обсуждения ситуации вокруг Украины и путей развития двустороннего сотрудничества. О ходе встречи позже рассказал помощник президента России Юрий Ушаков: по его словам, беседа носила «весьма полезный и конструктивный» характер.

Фото: Bai Xueqi/XinHua / www.globallookpress.com

Ушаков подтвердил, что обсуждались украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США, однако он воздержался от деталей до доклада Уиткоффа своему руководству. Встреча проходила в закрытом режиме; известно, что на ней присутствовал сам Ушаков в качестве переводчика и советника, а прибывшего американского посланника в Кремле лично приветствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Последний не скрывал оптимизма. Дмитриев опубликовал в соцсетях ободряющее сообщение «Диалог восторжествует» по итогам прогулки с Уиткоффом в Александровском саду у стен Кремля. Сигналы по Украине Повестка кремлевской встречи была сосредоточена главным образом вокруг урегулирования украинского кризиса. По сведениям пресс-службы Кремля и заявлениям Юрия Ушакова, стороны обменялись «некоторыми сигналами» по украинскому вопросу и обсудили возможность развития стратегического сотрудничества России и США. Российская сторона передала через Уиткоффа свои предложения, в ответ получив послания от президента Трампа, отметил Ушаков. Какие именно это сигналы, публично не раскрывается, но сам факт их обмена говорит о серьезности диалога.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Мир в воздухе? По данным агентства Bloomberg во время переговоров мог обсуждаться компромиссный шаг — взаимный мораторий на авиаудары России и Украины. Хотя такой мораторий значительно уступает полному прекращению огня, которого добиваются Киев и Вашингтон, он мог бы дать Украине надежду на возобновление диалога. Официально стороны таких заявлений пока не делали. Реакция Трампа и Зеленского Трамп отреагировал на переговоры очень быстро. Его замечания в социальной сети появились уже вечером в среду, 6 августа. Политик охарактеризовал переговоры в Кремле как очень продуктивные.

Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел крайне плодотворную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут огромный прогресс! Дональд Трамп

Он подчеркнул, что «все согласны, что этот [конфликт] необходимо завершать», и США будут работать над этим в ближайшие дни и недели. Информацию о результатах переговоров Трамп передал и «некоторым европейским союзникам». Издание Bild утверждает, что в беседе с немецким канцлером Трамп назвал встречу «более продуктивной, чем ожидалось». Реакция Киева на дипломатическую активность США и России также последовала незамедлительно. Украинский лидер Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что чувствует большую готовность Москвы к урегулированию конфликта мирным путем. Перед этим он переговорил по телефону с Дональдом Трампом.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

Трамп взмолился о встрече? И на этом удивительные новости еще не закончились. The New York Times со ссылкой на два источника сообщила, что Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Владимиром Путиным. По версии издания, о таких планах американский лидер рассказал в телефонном разговоре с европейскими главами 6 августа. Сразу после этого президент США хочет, как предполагает пресса, провести трехстороннюю встречу, в которой будут участвовать он сам, президент России Владимир Путин и Зеленский. Телеканал CNN отметил, что провести встречу в такие сроки, вероятно, будет сложно, учитывая предстоящие переговоры и логистические трудности. Источник ABC News в Белом доме придерживается другого мнения — собеседник издания полагает, что встреча все же может состояться на следующей неделе. Заявления США по переговорам Позднее с рядом заявлений по итогам переговоров выступил американский государственный секретарь Марко Рубио. Вот главные тезисы его речи: США стали лучше понимать условия Москвы;

Решение по санкциям против России Трамп примет в ближайшие сутки-двое;

Переговоры прошли хорошо, но работы впереди много;

Ключевыми элементами в разрешении кризиса будут территориальные вопросы;

Белый дом считает, что приблизился к завершению украинского конфликта;

В ближайшие дни Трамп может созвониться с Путиным;

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа возможна. Что сказал Трамп Вскоре с отдельным заявлением выступил и Дональд Трамп. Он вновь назвал прошедшие 6 августа переговоры «очень хорошими».

Есть хороший шанс, что встреча с Владимиром Путиным состоится очень скоро. Дональд Трамп

Трамп отказался считать российско-американские контакты на этом уровне прорывом. По его словам, речь идет скорее о планомерной и постепенной работе. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему он ввел санкции против Индии за импорт российской нефти, Трамп заявил: «Прошло всего восемь часов. Давайте посмотрим, что будет дальше. Вы увидите намного больше вторичных санкций». Он допустил, что рестрикции могут быть введены и против Китая.