Дмитриев оценил итоги встречи Путина с Уиткоффом
Дмитриев: встреча Путина с Уиткоффом показала, что позитивные силы преобладают
Прогресс в переговорах России и США отметил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
Дмитриев прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о результатах встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. По его мнению, позитивные тенденции начинают преобладать.
«Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать», — написал Дмитриев.
Переговоры Уиткоффа с российским президентом состоялись в среду в Кремле. Российская сторона передала сигналы по украинскому вопросу и получила ответные от американских коллег.
После этой встречи Трамп начал планировать срочную встречу с Путиным уже на следующей неделе. Трамп также рассматривает возможность трехсторонних переговоров с участием Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.