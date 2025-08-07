Дмитриев оценил итоги встречи Путина с Уиткоффом

Дмитриев: встреча Путина с Уиткоффом показала, что позитивные силы преобладают

Прогресс в переговорах России и США отметил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X .

Дмитриев прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о результатах встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. По его мнению, позитивные тенденции начинают преобладать.

«Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать», — написал Дмитриев.

Переговоры Уиткоффа с российским президентом состоялись в среду в Кремле. Российская сторона передала сигналы по украинскому вопросу и получила ответные от американских коллег.

После этой встречи Трамп начал планировать срочную встречу с Путиным уже на следующей неделе. Трамп также рассматривает возможность трехсторонних переговоров с участием Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.