Секретный сигнал Рубио: Вашингтон вдруг заговорил о «понимании» позиции Кремля

Рубио: у США теперь есть более четкое понимание условий России по Украине

Госсекретарь Марко Рубио в эксклюзивном интервью поделился важными заявлениями о прошедших в Москве переговорах России и США и ближайших планах администрации президента Дональда Трампа. Интервью транслировал телеканал Fox News .

Переговоры Трампа и Путина

Рубио сообщил о возможности телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Однако он отметил, что конкретных договоренностей пока нет.

«Это может произойти в ближайшие несколько дней, но на данный момент конкретного плана пока нет», — заявил госсекретарь.

Кроме того, американский дипломат прокомментировал перспективы личной встречи президентов. По его словам, вопрос также пока остается открытым и зависит от дальнейшего прогресса переговоров.