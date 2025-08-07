Секретный сигнал Рубио: Вашингтон вдруг заговорил о «понимании» позиции Кремля

Рубио: у США теперь есть более четкое понимание условий России по Украине

Kremlin Press Office/XinHua
Фото: Kremlin Press Office/XinHua/www.globallookpress.com

Госсекретарь Марко Рубио в эксклюзивном интервью поделился важными заявлениями о прошедших в Москве переговорах России и США и ближайших планах администрации президента Дональда Трампа. Интервью транслировал телеканал Fox News.

Переговоры Трампа и Путина

Рубио сообщил о возможности телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Однако он отметил, что конкретных договоренностей пока нет.

«Это может произойти в ближайшие несколько дней, но на данный момент конкретного плана пока нет», — заявил госсекретарь.

Кроме того, американский дипломат прокомментировал перспективы личной встречи президентов. По его словам, вопрос также пока остается открытым и зависит от дальнейшего прогресса переговоров.

Перспектива очной встречи Путина и Трампа на следующей неделе пока что остается открытой. Это зависит от того, насколько далеко смогут продвинуться стороны.

Новые санкции против России

Госсекретарь также упомянул о скором решении по новым санкциям против России. Он довольно четко обозначил сроки принятия решения.

«Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов. Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней», — пояснил Рубио.

С чем Уиткофф вернулся в Вашингтон

Он также оценил результаты визита спецпосланника США в Москву. По словам дипломата, стороны продвинулись в понимании позиций.

Конкретные сроки завершения не обсуждались. Я думаю, теперь у нас более четкое понимание условий России, на которых она была бы готова к завершению конфликта.

Американский дипломат назвал территориальный вопрос ключевым элементом урегулирования. При этом он заявил, что ожидает уступок как от Москвы, так и от Киева, в плане урегулирования конфликта.

Ренее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также отметил прогресс в переговорах России и США после встречи Путина с американским спецпосланником Уиткоффом.

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