Секретный сигнал Рубио: Вашингтон вдруг заговорил о «понимании» позиции Кремля
Рубио: у США теперь есть более четкое понимание условий России по Украине
Госсекретарь Марко Рубио в эксклюзивном интервью поделился важными заявлениями о прошедших в Москве переговорах России и США и ближайших планах администрации президента Дональда Трампа. Интервью транслировал телеканал Fox News.
Переговоры Трампа и Путина
Рубио сообщил о возможности телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Однако он отметил, что конкретных договоренностей пока нет.
«Это может произойти в ближайшие несколько дней, но на данный момент конкретного плана пока нет», — заявил госсекретарь.
Кроме того, американский дипломат прокомментировал перспективы личной встречи президентов. По его словам, вопрос также пока остается открытым и зависит от дальнейшего прогресса переговоров.
Перспектива очной встречи Путина и Трампа на следующей неделе пока что остается открытой. Это зависит от того, насколько далеко смогут продвинуться стороны.
Новые санкции против России
Госсекретарь также упомянул о скором решении по новым санкциям против России. Он довольно четко обозначил сроки принятия решения.
«Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов. Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней», — пояснил Рубио.
С чем Уиткофф вернулся в Вашингтон
Он также оценил результаты визита спецпосланника США в Москву. По словам дипломата, стороны продвинулись в понимании позиций.
Конкретные сроки завершения не обсуждались. Я думаю, теперь у нас более четкое понимание условий России, на которых она была бы готова к завершению конфликта.
Американский дипломат назвал территориальный вопрос ключевым элементом урегулирования. При этом он заявил, что ожидает уступок как от Москвы, так и от Киева, в плане урегулирования конфликта.
Ренее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также отметил прогресс в переговорах России и США после встречи Путина с американским спецпосланником Уиткоффом.