Трамп сообщил Мерцу подробности встречи Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и сообщил, что встреча президента России Владимира Путина с его спецпосланником Стивом Уиткоффом оказалась «продуктивнее, чем ожидалось». Об этом сообщил Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, речь шла о возможном прекращении огня на Украине, однако остается неясным, на какие уступки может пойти российская сторона.
Путин принял Уиткоффа в Кремле сегодня, 6 августа. Встреча продолжалась около трех часов. В центре внимания была ситуация на Украине и перспективы стратегического взаимодействия между Россией и США.
Позже Трамп подтвердил, что переговоры принесли «большой прогресс». Тем временем Белый дом объявил, что 8 августа — в день окончания американского ультиматума по Украине — вступят в силу вторичные санкции против России.
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