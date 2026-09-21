Явка россиян на онлайн-голосовании превысила 90%

По ее данным, в дистанционном формате проголосовали более 3,65 миллиона россиян. Очно отдать свой голос пришли более 59% граждан страны. Это на 8% больше, чем в 2021 году.

По предварительным подсчетам, лидером с 57,85% голосов стала партия «Единая Россия». Ее члены получат 355 депутатских мест в Государственной думе. Также барьер в 5% для прохода в Госдуму преодолели КПРФ, ЛДПР и «Новые люди», получив 13,81%, 8,98% и 7,96% голосов соответственно.

«Справедливая Россия» не смогла преодолеть этот порог. Однако Памфилова отметила, что у партии еще есть шанс это сделать до окончательного подведения итогов выборов 25 сентября.

Глава ЦИК подчеркнула, что голосование проходило максимально чисто и спокойно.