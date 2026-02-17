Путин достал джокера. Почему он отправил Мединского на переговоры и какой гениальный план придумали в Кремле

Ледяная зима 2026 года войдет в историю как время конца бесплодных надежд Киева. Украине предстоит подписать договор, составленный под диктовку Кремля. В какую кошмарную ловушку попался Зеленский и как Владимир Путин умно переиграл не только Киев, но и весь Запад вместе с НАТО?

Встреча России и Украины Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США официально назначены на 17 и 18 февраля 2026 года. Впервые за долгое время консультации переносятся из ближневосточного региона на европейскую площадку. Детали встречи российская сторона подтвердила 13 февраля. В тот же день советник Зеленского подтвердил участие Киева. Центральной темой переговоров, по предварительным данным, станет попытка достижения «энергетического перемирия» и обсуждение территориальных вопросов, которые в начале 2026 года приобрели характер российских ультиматумов. Летний меморандум России Диалог после долгого перерыва Россия и Украина возобновили в мае 2025 года. Первый раунд переговоров прошел в Турции. Главным итогом встреч стал обмен военнопленными по формуле «тысяча на тысячу». Кроме того, Россия в одностороннем порядке начала передачу тел погибших украинских военнослужащих. На столе переговоров в июне 2025 года появился фундаментальный документ — «Российский меморандум об окончательном урегулировании», который содержал 20 пунктов. Зеленский назвал документ ультиматумом. Ключевые требования меморандума: Международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России.

Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины; запрет иностранных баз.

Установление предела численности ВСУ и вооружений; роспуск нацформирований.

Выборы на Украине в течение 100 дней после мира; статус русского языка как официального.

Полная отмена экономических ограничений против России.

Фото: РИА «Новости»

Какие гарантии хочет Украина и вопрос Донбасса Уже зимой 2026 года состоялись еще два раунда переговоров в Абу-Даби. Встречи проходили в закрытом режиме при посредничестве США. Американскую сторону представляли спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Единственным осязаемым результатом встреч стали обмены военнопленными, последний из которых прошел по формуле 157 на 157. По словам Зеленского, в ходе последнего раунда делегации обсудили вопрос прекращения огня и то, как США будут контролировать соблюдение перемирия. ТАСС со ссылкой на «западный источник в Абу-Даби» сообщал, что Москва в рамках договора хочет официального признания мировым сообществом российского суверенитета над Донбассом. Тот же собеседник рассказал российскому агентству, что вариант с миротворцами на Украине «устраивает не всех». Гарантии безопасности для этой страны могут основываться вместо этого на «быстром реагировании многонациональных сил».

Фото: РИА «Новости»

Почему Россия ужесточила позицию на переговорах На переговорах в 2026 году Москва свою позицию ужесточила. Это произошло после попытки атаки Украины на резиденцию российского президента Владимира Путина. Сразу после украинской атаки Дмитрий Песков прямо указал, что такие действия направлены на срыв переговорного процесса — и неизбежно приведут «ужесточению переговорной позиции Российской Федерации». Позднее замглавы МИД России Михаил Галузин объяснил, что новые требования Кремля украинская делегация получила еще до встречи в Абу-Даби. Уточнять нюансы публично дипломат не стал. Зачем Россия изменила состав делегации? Украинскую группу по-прежнему возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В делегацию также вошли глава Офиса президента Украины, замначальника ГУР Вадим Скибицкий, лидер «Слуги народа» Давид Арахамия и Сергей Кислица, заместитель главы ОП. Умеров заявил, что украинская команда «сочетает военную, политическую экспертизу и будет работать над конкретными решениями» для достижения устойчивого мира.

Фото: РИА «Новости»

При этом смена состава российской делегации перед Женевой стала одной из самых обсуждаемых новостей. В предыдущих раундах в Абу-Даби тон задавал адмирал Игорь Костюков, начальник ГРУ, что указывало на приоритет военных аспектов. Однако к середине февраля 2026 года Кремль решил сместить акцент. Костюков, хотя и остался в составе группы, лишился статуса лидера, уступив место политическому тяжеловесу. Всего в российскую команду вошли 20 человек. Главой группы стал Владимир Мединский. Также в состав команды вошел Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России. Дмитрий Песков объяснил, что Мединский не принимал участие в раундах переговоров в Абу-Даби, поскольку речь там шла о вопросах безопасности.

На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского. Дмитрий Песков

Фото: РИА «Новости»

Что Россия и Украина будут обсуждать в Женеве Повестка женевского раунда обещает быть предельно насыщенной, круг обсуждаемых тем будет шире, объяснил Дмитрий Песков. Центральным пунктом со стороны Украины является «энергетическое перемирие». Киев заинтересован в прекращении российских ударов, которые усложнили позицию ВСУ. Источники Bloomberg считали, что делегации «сосредоточатся на сложном вопросе территории». Предполагается, что они обсудят предложение США создать свободную экономическую зону в Донбассе. «Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы <…> Мы имеем разные взгляды на это. И договорились о следующем: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу», — сказал Зеленский журналистам Bloomberg. Российская сторона такую версию переговоров не подтверждала.

Фото: РИА «Новости»

Наконец, остается пакет тем, которые в Киеве регулярно называют «нерешенными» и «самыми чувствительными»: статус Запорожской АЭС, формат и роль возможных западных военных контингентов после прекращения огня, а также вопрос международных гарантий безопасности. Почему Мединского послали в Женеву Состав российской делегации расширен до 20 человек, и возвращение Владимира Мединского в качестве лидера — ключевой маркер, предположил в беседе с 360.ru политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Если в Абу-Даби его не было, добавил политолог, то лишь потому, что там шли сугубо технические обсуждения: как прекратить бои, развести войска, как обеспечить безопасность наблюдателей. Это была попытка «поставить телегу впереди лошади» — обсуждать технические детали мира до того, как достигнуто принципиальное соглашение. «Изменение состава делегации — это, скорее всего, изменение предмета переговоров. <…> сейчас будет обсуждаться соглашение. Не технические темы, когда мир наступит, а вопрос, наступит ли этот мир вообще, и если наступит, то по каким правилам. Правила и будут обсуждаться», — пояснил Солонников.

Фото: РИА «Новости»

Мединского, как считает политолог, делегировали как раз для обсуждения таких вопросов. Говорить будут о денацификации и демиталиризации, речь пойдет о том, какие обязательства возьмет на себя Киев. Также на столе — вопрос территорий: что Украина оставит сейчас добровольно, а что может потерять в случае продолжения боев. Украина согласится с требованиями России? Дмитрий Солонников предполагает, что стороны не подходят к переговорам в Женеве с завышенными ожиданиями.

Результатом переговоров будет договоренность о продолжении переговоров. Российская сторона сейчас заявит свою принципиальную позицию по большому комплексу вопросов, а не только о взаимодействия военных на линии соприкосновения. Дмитрий Солонников

Что касается выбора места, то хотя Европа и теряет статус центра мировой цивилизации, старея и становясь менее привлекательной для инвестиций, она остается удобным логистическим перекрестком, отметил политолог. В Абу-Даби или Дохе удобно собираться евразийским лидерам, но для встреч с европейцами и американцами Женева по-прежнему комфортна. Однако политолог полагает, что процесс переноса центров принятия решений из Европы к востоку уже никто не отменит.

Фото: РИА «Новости»

«Европа стареет, становится все менее привлекательной с точки зрения инвестиций, больше не решает проблемы мировой экономики. <…> Европа статус центра цивилизации потеряла», — объяснил Солонников. Почему НАТО в шоке На этом фоне все более явным выглядит раскол в НАТО. Выступление Рубио на Мюнхенской конференции в феврале 2026 года зал встретил овациями — но, как отмечал CNN, политик в сущности повторил прошлогодние претензии Трампа к Европе: недостаточные финансовые вливания в Альянс, миграционный кризис и экономика в целом. «Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это делает слабыми и нас. Нам нужны союзники, которые могут защитить себя», — заявил Рубио. Через несколько дней с нападками уже на Трампа обрушилась Хиллари Клинтон. Она обвинила президента США в том, что он «предал Запад и НАТО».