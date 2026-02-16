Песков объяснил отсутствие Мединского на переговорах по Украине

Помощник президента России Владимир Мединский продолжает возглавлять делегацию российских переговорщиков по Украине. Он не принимал участие в раундах в Абу-Даби, поскольку там обсуждались вопросы безопасности, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин неоднократно говорил: Мединский — глава российской делегации на переговорах, и до первого раунда в Абу-Даби, и во время последующих встреч.

«Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных», — процитировал его ТАСС.

Переговоры по Украине в Женеве будут охватывать более широкий круг тем, чем встречи в Абу-Даби, добавил Песков. На них обсудят все ключевые вопросы, включая территориальный аспект.

Ранее Песков отреагировал на продажу масок и футболок с лицом Путина на маркетплейсах. Он сообщил, не видит в этом ничего плохого, и Кремль не подаст в суд.