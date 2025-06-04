Украина отказалась воспринимать меморандум России всерьез

Владимир Зеленский назвал российский меморандум с условиями перемирия и мира ультиматумом, который Украина не воспринимает всерьез. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 4 июня.

«Российские предложения невыполнимы. Украина готова к встрече лидеров в любое время. Продолжение стамбульских встреч на уровне, который не приводит к решениям, бессмысленно», — сказал Зеленский.

Также он объявил, что обмен пленными между Россией и Украиной пройдет в выходные, и согласился на четырехстороннюю встречу с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Инициатива исходила от турецкого лидера.

После очередного раунда переговоров Зеленский резко раскритиковал российскую делегацию за предложение временно прекратить огонь для обмена телами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал Ura.ru, что слова украинского президента о российской делегации не соответствуют духу переговоров.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала хамством слова Зеленского о России. Она напомнила, что делегация страны не устроила главу киевского режима в ходе первого раунда переговоров сторон.