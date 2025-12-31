Сегодня 16:59 Атаку на резиденцию Путина отражали 12 часов: новые детали неудавшегося теракта Для атаки на резиденцию Путина Украина использовала БПЛА «Чаклун-В» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Беспилотники

Минобороны РФ

Военные

ВСУ

Россия

Владимир Путин

Украина

Боевики

Запущенный украинскими боевиками 91 беспилотник атаковал новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина вечером 28 декабря. Отражение массированного налета шло более 12 часов. Как действовали военные — в материале 360.ru.

Налет дронов с трех направлений

Подразделения радиотехнических войск зафиксировали запуск беспилотников из Сумской и Черниговской областей Украины в 19:20 воскресенья, рассказал на брифинге начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков. Летательные аппараты направлялись в сторону новгородской резиденции президента России на предельно малых высотах. Первая партия БПЛА достигла Брянской области в 20:27. Дроны летели несколькими волнами с разных сторон. «Первые вражеские беспилотники зашли с южного направления — из Тверской области», — рассказал начальник расчета сил противовоздушной обороны, занимающийся охраной новгородской резиденции президента.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Вторая волна дронов пришла с юга, и за все время воздушной атаки в регионе сбили 41 беспилотник. «Попытка просочиться сквозь боевой порядок и перезагрузить нашу оборону оказалась неудачной. Расчет отработал штатно, все цели были уничтожены. Целью атаки БПЛА был прикрываемый объект на территории Новгородской области Валдайского района», — добавил начальник расчета.

Остальные летательные аппараты ликвидировали в небе соседних регионов. Общее количество сбитых дронов составило 91. Отражение атаки продолжалось до 08:30 29 декабря — более 12 часов.

«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения, их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной и тщательно спланированной», — подчеркнул Романенков.

Фото: РИА «Новости»

Генерал-майор добавил, что для поражения беспилотников задействовали зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. В результате террористической воздушной атаки украинских боевиков никто не пострадал. Разрушений на земле нет. Резиденция президента России также не пострадала.

БПЛА зарядили фугасами

В ходе отражения воздушной атаки на новгородскую резиденцию президента один из сбитых беспилотников уцелел. Как рассказал военнослужащий, этот летательный аппарат представляет собой модификацию «Чаклуна-В». Боевая часть летательного аппарата — фугасный заряд весом шесть килограммов. «Фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов», — подчеркнул военнослужащий. Он пояснил, что запущенный снаряд средств противовоздушной обороны попал в хвост беспилотника, поэтому БПЛА упал и только по счастливой случайности не взорвался. По словам военнослужащего, это уникальный случай, когда боевая часть летательного аппарата уцелела.