Атаку на резиденцию Путина отражали 12 часов: новые детали неудавшегося теракта
Для атаки на резиденцию Путина Украина использовала БПЛА «Чаклун-В»
Запущенный украинскими боевиками 91 беспилотник атаковал новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина вечером 28 декабря. Отражение массированного налета шло более 12 часов. Как действовали военные — в материале 360.ru.
Налет дронов с трех направлений
Подразделения радиотехнических войск зафиксировали запуск беспилотников из Сумской и Черниговской областей Украины в 19:20 воскресенья, рассказал на брифинге начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков.
Летательные аппараты направлялись в сторону новгородской резиденции президента России на предельно малых высотах. Первая партия БПЛА достигла Брянской области в 20:27. Дроны летели несколькими волнами с разных сторон.
«Первые вражеские беспилотники зашли с южного направления — из Тверской области», — рассказал начальник расчета сил противовоздушной обороны, занимающийся охраной новгородской резиденции президента.
Вторая волна дронов пришла с юга, и за все время воздушной атаки в регионе сбили 41 беспилотник.
«Попытка просочиться сквозь боевой порядок и перезагрузить нашу оборону оказалась неудачной. Расчет отработал штатно, все цели были уничтожены. Целью атаки БПЛА был прикрываемый объект на территории Новгородской области Валдайского района», — добавил начальник расчета.
Остальные летательные аппараты ликвидировали в небе соседних регионов. Общее количество сбитых дронов составило 91. Отражение атаки продолжалось до 08:30 29 декабря — более 12 часов.
«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения, их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной и тщательно спланированной», — подчеркнул Романенков.
Генерал-майор добавил, что для поражения беспилотников задействовали зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
В результате террористической воздушной атаки украинских боевиков никто не пострадал. Разрушений на земле нет. Резиденция президента России также не пострадала.
БПЛА зарядили фугасами
В ходе отражения воздушной атаки на новгородскую резиденцию президента один из сбитых беспилотников уцелел. Как рассказал военнослужащий, этот летательный аппарат представляет собой модификацию «Чаклуна-В».
Боевая часть летательного аппарата — фугасный заряд весом шесть килограммов.
«Фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов», — подчеркнул военнослужащий.
Он пояснил, что запущенный снаряд средств противовоздушной обороны попал в хвост беспилотника, поэтому БПЛА упал и только по счастливой случайности не взорвался.
По словам военнослужащего, это уникальный случай, когда боевая часть летательного аппарата уцелела.