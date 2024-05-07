Путин заявил, что интересы России будут для него превыше всего | 360°

Власть 07 мая 2024, 12:21 Путин заявил, что интересы России будут для него превыше всего Путин: Россия сама будет определять свою судьбу

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Россия сама будет определять свою судьбу ради своих детей и будущих поколений. Об этом в ходе церемонии инаугурации, которая прошла в Кремле, заявил Владимир Путин.

«Судьбу России мы будем определять сами и только сами — ради сегодняшних и будущих поколений», — сказал президент.

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Он подчеркнул, что служить России — это огромная честь, обязанность и священный долг.

«Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего», — подытожил Путин.

Президент указал на важность консолидации общества. По его мнению, достижение больших целей невозможно без поддержки российского народа. Политическая система должна быть устойчивой, чтобы обеспечить развитие России на годы вперед, добавил он.