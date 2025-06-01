Украина встала на колени. Переговоры в Стамбуле вновь покажут силу Путина

Россия и Украина вновь сядут за стол переговоров уже 2 июня в Стамбуле. Между сторонами сохраняются глубокие разногласия, но многие аналитики говорят о безусловно сильной позиции президента Владимира Путина. Как Москва может переломить ход истории, чего ждать от встречи, будет ли решение о завершении конфликта и прекратит ли Киев цепляться за иллюзии — в материале 360.ru.

Первый нокаут Украины Впервые за три года Москва и Киев встретились напрямую 16 мая 2025 года. Два часа переговоров не привели к завершению конфликта. Украина пыталась настаивать на месячном перемирии, Россия указала на бесполезность таких действий. Еще до объявления состава российской делегации в Турцию устремился украинский лидер Владимир Зеленский. Не дождавшись здесь президента России, который и не говорил, что планирует приехать, он покинул Стамбул. По результатам первого раунда делегации договорились подготовить письменные меморандумы с изложением позиций каждой стороны по прекращению огня. Удалось провести и самый масштабный с момента начала конфликта обмен пленными — 1000 на 1000, глава российских переговорщиков помощник президента Владимир Мединский заявил, что в целом доволен результатом встречи.

Фото: РИА «Новости»

Россия ждать не любит

Инициатива продолжить диалог исходила от России: Москва предложила провести второй раунд 2 июня в Стамбуле, о чем 28 мая объявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В тот же день Мединский созвонился с украинским министром обороны Рустемом Умеровым и формально предложил дату и место встречи. Украина в ответ подчеркнула, что готова к переговорам, но настаивает на получении российского меморандума заранее, чтобы содержательно подготовиться ко встрече. Россия же ответила, что с содержанием документа переговорщики ознакомятся уже на встрече. Как провалилась уловка украинцев Впрочем, готовность Украины к переговорам ставили под сомнение аналитики. В частности, политолог Сергей Станкевич в беседе с 360.ru объяснил, что Киев пытался получить российский меморандум, чтобы сорвать встречу.

Вся украинская игра шла на то, чтобы не приехать. Для этого нужно было любой ценой получить российский текст меморандума с основными положениями будущего мирного соглашения до встречи в Стамбуле. Поэтому даже свой они авансом прислали и хотели получить российский. Потом они бы сказали: «Раз так, то мы не поедем». И это подхватил бы дружный хор европейских и американских СМИ. Но номер не прошел, две делегации все-таки встретятся. Сергей Станкевич

Фото: РИА «Новости»

В пользу этого мнения говорит и то, что США предупредили Украину — ехать на встречу надо. Что в меморандуме Украины Целью Киева остается сначала добиться прекращения огня, прежде чем перейти к переговорам о более широком мирном соглашении. Газета The New York Times отмечала, что в документе Украина прописала пожелание прекратить боевые действия на суше, на море и в воздухе. Мониторить соблюдение такого соглашения предлагается неким международным партнерам. Всего в документе 22 пункта. США, как говорил специальный представитель Трампа Кит Келлог, считают его «неплохим и разумным». Авторы материала в The New York Times при этом констатировали, что Россия не проявила особого интереса к простому прекращению огня. Москва и в самом деле неоднократно заявляла, что хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на решении коренных причин конфликта. Что потребует Россия от Украины Содержание российского меморандума станет известно только 2 июня. Однако Москва с самого начала конфликта последовательно формировала повестку переговоров вокруг устранения коренных причин кризиса на Украине. По словам Сергея Лаврова, российская сторона подготовила обширный меморандум, в котором изложены принципы надежного преодоления первопричин конфликта. Источники агентства Reuters заявили, что Россия намерена получить письменное обязательство от крупных западных держав не расширять возглавляемый США альянс НАТО на восток — это своего рода формальное исключение членства Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик.

Фото: РИА «Новости»

По версии тех же источников, Россия также хочет, чтобы Украина сохраняла нейтралитет, были сняты некоторые западные санкции, решен вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе и обеспечена защита русскоязычного населения на Украине. В целом, похожие тезисы российские власти озвучивают публично. «Если Владимир Путин не получит мирного соглашения на своих условиях, он покажет украинцам и европейцам, что „завтрашний мир обойдется им еще дороже“», — добавил еще один собеседник Reuters. Когда закончится СВО? Сообщения источников западного агентства в целом коррелируют с публичной позицией Москвы. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отмечал, что Украине не следует рассчитывать на повторение «Минских соглашений», их не будет. Он также отмечал, что цели спецоперации могут достигаться разными путями, и дипломатическими, и военными.

Фото: РИА «Новости»

Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется. Василий Небензя

Конкретные условия России по Украине Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 28 мая озвучил также условия, которые он назвал обязательными для урегулирования украинского кризиса: Россия считает необходимым внеблоковый статус Украины, то есть ни в какое НАТО Киев не вступает.

Также Москва не снимала с повестки задачу по демилитаризации и денацификации Украины.

Россия намерена добиться гарантий безопасности от угроз, которые провоцирует деятельность НАТО на западных границах страны.

Международное признание Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР российскими территориями — обязательные условия для урегулирования кризиса на Украине. Вероятно, эти пункты включит в свои требования делегация России на встрече с Украиной. Почему США боятся своих санкций На то, что встреча в Стамбуле состоится, очень рассчитывает президент США Дональд Трамп. Его комплиментарную к России позицию уже начали критиковать европейские лидеры — политик и в самом деле не торопится пытаться оказывать на Москву санкционное давление. Саудовское издание Okaz предположило, что Трамп просто боится повторения Карибского кризиса и не желает «загонять Россию в угол».

Фото: РИА «Новости»

По версии того же издания, политик в принципе не верит в целесообразность изоляции Москвы. В Стамбуле 2 июня США планируют встречу с представителями Франции, Германии и Великобритании. На российско-украинские переговоры американская делегация не попадет. Трамп надавит на Украину? Переговорный процесс 2025 года развивается не в вакууме — вокруг него активны мировые игроки. Турция выступает ключевым посредником, предоставляя площадку и политическое содействие. Не менее значима роль Соединенных Штатов, хотя она носит во многом закулисный характер. Президент Дональд Трамп с одной стороны, подталкивает Киев к участию в переговорах, с другой — демонстрирует понимание требований Москвы. Американские СМИ сообщают, что Белый дом может надавить на Украину, чтобы та пошла на диалог в любом случае предварительного получения российского меморандума.

Фото: РИА «Новости»

Газета The Washington Post отметила, что зависимость Киева от американской военной помощи дает Вашингтону рычаги воздействия: при желании США способны убедить Украину смягчить условия (например, не настаивать на предварительном прекращении огня) и просто явиться на переговоры 2 июня.

Сам Трамп пока сохраняет двойственную позицию. С одной стороны, он контактирует с Зеленским и Путиным: так, после первого раунда 16 мая состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным.

Фото: РИА «Новости»

С другой — уже на следующий день Белый дом публично возложил ответственность за отсутствие прогресса на украинскую сторону, назвав Зеленского чересчур упрямым. Характерно высказывание госсекретаря Марко Рубио, который констатировал, что Украине придется пойти на значительные уступки. Сам факт подобных заявлений говорит о сдвиге позиции США — вместо безоговорочной поддержки Украины все громче звучат призывы искать компромисс. Чего ждать от встречи России и Украины Наблюдатели сходятся во мнении, что второй раунд переговоров пройдет в крайне непростых условиях и едва ли принесет быстрый прорыв. Компромиссная формула Зеленского с заявлением о попытках дипломатического возврата территорий подразумевает, что Украина может согласиться на некое промежуточное состояние. Западные аналитики называют эту позицию «формулой отложенного решения»: де-факто заморозка конфликта, де-юре непризнание потерь. Однако устроит ли такой исход Россию — большой вопрос. Российский постпред в ООН Василий Небензя открыто заявил 30 мая, что Москва готова «действовать силой столько, сколько потребуется», а Украина либо принимает мир на российских условиях, либо сталкивается с неизбежным поражением на поле боя.