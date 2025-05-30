Жесткий знак США. Раскрылось, что посоветовали Украине перед переговорами

Келлог посоветовал Украине не отказываться от участия в переговорах с Россией

Вашингтон дал понять Киеву, что накануне переговоров с Россией не стоит разыгрывать карту с демонстративным отказом. Предупреждение украинской стороне передал спецпосланник США Кит Келлог, сообщило Ura.ru со ссылкой на интервью политика.

Келлог объяснил, что провел личную беседу с главой украинского оборонного ведомства Рустемом Умеровым. Этот же чиновник возглавлял команду переговорщиков Украины в Стамбуле.

По словам американского спецпредставителя, на момент разговора глава Минобороны Украины не видел российского проекта меморандума, но уже дал понять, что отсутствие документа может стать поводом не приезжать в Турцию.

Келлог посоветовал тому не играть на публику и напомнил, что отказ от участия воспринимается как демонстрация несерьезности. Он подчеркнул: если Украина хочет договориться о прекращении огня, подобные заявления ей не помогут.

«Я всегда предостерегал его: не говорите таких вещей, что вы не явитесь», — добавил политик.

Спецпредставитель президента США полагает, что на следующих переговорах в Стамбуле стороны поднимут несколько важных тем.

Пресс-секретарь Белого дома на брифинге также выразила надежду, что Украина отправится на второй раунд переговоров.

Неизвестно, будут ли принимать в таком диалоге представители США, об этом объявят позднее. Российскую делегацию на встрече вновь возглавит Владимир Мединский.