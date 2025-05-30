Номер не прошел. Почему хитрая игра Украины с меморандумом провалилась

В иностранных изданиях появились первые подробности о меморандуме, который представила Украина. О чем говорится в документе и каких результатов дипломаты смогут достигнуть на предстоящей встрече в Стамбуле — в материале 360.ru.

Какую игру затеяла Украина

Новый раунд переговоров делегаций России и Украины состоится в понедельник, 2 июня. Главной темой обсуждения станут меморандумы о шагах, которые необходимо предпринять для завершения конфликта. Украинская сторона заявила, что уже направила свою версию документа помощнику президента Владимиру Мединскому,

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна якобы должна получить российский документ как можно скорее — еще до встречи в Турции. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что России неизвестно, что и кому передала украинская сторона. По ее словам, делегации обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их в следующем раунде.

Политолог Сергей Станкевич объяснил, что Украина пыталась получить российский меморандум, чтобы сорвать переговоры 2 июня.

«Вся украинская игра шла на то, чтобы не приехать. Для этого нужно было любой ценой получить российский текст меморандума с основными положениями будущего мирного соглашения до встречи в Стамбуле. Поэтому даже свой они авансом прислали и хотели получить российский», — рассказал эксперт.

По его словам, после получения документа Украина назвала бы его «ультимативным и неприемлемым» и отказалась бы отправлять делегацию в Стамбул.