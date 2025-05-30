Номер не прошел. Почему хитрая игра Украины с меморандумом провалилась
Политолог Станкевич: Украина пыталась сорвать встречу в Стамбуле 2 июня
В иностранных изданиях появились первые подробности о меморандуме, который представила Украина. О чем говорится в документе и каких результатов дипломаты смогут достигнуть на предстоящей встрече в Стамбуле — в материале 360.ru.
Какую игру затеяла Украина
Новый раунд переговоров делегаций России и Украины состоится в понедельник, 2 июня. Главной темой обсуждения станут меморандумы о шагах, которые необходимо предпринять для завершения конфликта. Украинская сторона заявила, что уже направила свою версию документа помощнику президента Владимиру Мединскому,
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна якобы должна получить российский документ как можно скорее — еще до встречи в Турции. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что России неизвестно, что и кому передала украинская сторона. По ее словам, делегации обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их в следующем раунде.
Политолог Сергей Станкевич объяснил, что Украина пыталась получить российский меморандум, чтобы сорвать переговоры 2 июня.
«Вся украинская игра шла на то, чтобы не приехать. Для этого нужно было любой ценой получить российский текст меморандума с основными положениями будущего мирного соглашения до встречи в Стамбуле. Поэтому даже свой они авансом прислали и хотели получить российский», — рассказал эксперт.
По его словам, после получения документа Украина назвала бы его «ультимативным и неприемлемым» и отказалась бы отправлять делегацию в Стамбул.
Потом они бы сказали: «Раз так, то мы не поедем». И это подхватил бы дружный хор европейских и американских СМИ. Но номер не прошел, две делегации все-таки встретятся.
Сергей Станкевич
Политолог
Станкевич отметил, что согласие украинской стороны приехать в Стамбул уже стало существенным дипломатическим результатом. На встрече украинцы получат от России документ, основные положения которого уже озвучивались ранее.
«Все это они прочитают, и какое-то минимальное обсуждение должно состояться. После этого, скорее всего, украинская сторона скажет: „Все, мы поехали советоваться“. То есть дальше дело вряд ли продвинется», — добавил политолог.
По его мнению, сам факт представления официальных государственных позиций в форме письменных меморандумов является важным событием, потому что представители других стран смогут ознакомиться с этими документами и сделать из них важные выводы.
Можно будет показать, что украинская сторона, проиграв конфликт, пытается на бумаге изобразить победу. И дальше уже вести диалог в первую очередь с американцами, потому что именно они смогут убедить Зеленского или изменить позицию, или заменят его.
Сергей Станкевич
Политолог
Что известно об украинском меморандуме
Станкевич предположил, что в тексте украинского меморандума в этот раз не будет «победительного бреда»: разговора о границе 1991 года, репарациях и трибунале. Вместо этого страна попытается вернуться к основным положения первых стамбульских переговоров, которые прошли весной 2022 года.
Эти условия тогда были очень благоприятными для Украины. Сегодня, оглядываясь назад, они выглядят еще более благоприятными, но эта возможность упущена безвозвратно. Скорее всего, украинская сторона попытается как-то что-то из этого прошлого возродить, но время ушло, новые реалии наступили и с этой реальностью придется смиряться.
Сергей Станкевич
Политолог
По информации газеты The New York Times, украинский меморандум подразумевает, что «международные партнеры» будут следить за режимом прекращения огня на суше, море и в небе. Эксперт прокомментировал эту публикацию.
«Если это так, то украинская сторона может вообще не говорить о мирном договоре, а все свести только к перемирию на 30 дней. Это фактически будет означать, что кроме фактического перемирия, украинскую сторону вообще ничего не интересует», — рассказал он.
В этом случае Россия оценит это и сделает выводы, подытожил специалист.