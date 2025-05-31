Президент США Дональд Трамп боится идти на обострение с Россией из опасения повторения Карибского кризиса. Он не верит в целесообразность изоляции Москвы, об этом написало саудовское издание Okaz .

Автор материала напомнил про Карибский кризис 1962-го года, когда обострение между СССР и США едва не привело к ядерному противостоянию. Тогда обе сверхдержавы осознали, что мир строится не на провокациях, а на взаимопонимании и балансе.

«Сегодня эта истина кажется более актуальной, чем когда-либо. Возможно, именно поэтому президент США Дональд Трамп, несмотря на свою порой жесткую риторику, все же боится загонять Россию в угол. Американский лидер <…> не верит в целесообразность изоляции Москвы и считает, что затягивание конфликта приведет только к хаосу и нестабильности», — отметили в публикации.

Попытки Запада окружить Россию и стали причиной начала спецоперации, указали в статье. Возвращение за стол переговоров — это не просто выбор президента Владимира Путина или Трампа, а насущная необходимость для всего мира. Авторы предупредили, что если Европа не учтет уроки прошлого, то понесет большие потери.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Штаты готовы отказаться от расширения НАТО к границам России. При этом вступление Украины в альянс не рассматривается.