От петербургского госслужащего до министра транспорта. Политическая карьера Романа Старовойта

Владимир Путин 7 июля уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта России. Ранее он занимал пост губернатора Курской области. Что известно о биографии, политической карьере и личной жизни Старовойта — в материале 360.ru.

Путин уволил Старовойта с должности министра транспорта Президент подписал указ об освобождении Старовойта с должности главы Минтранса 7 июля. Врио министра стал Андрей Никитин. Старовойта уволили на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах. Накануне из-за угрозы атаки БПЛА тысячи пассажиров застряли в воздушных гаванях. По данным Росавиации, в общей сложности за два дня отменили 485 рейсов, почти две тысячи задержали. При этом источник «Ведомостей» сообщил, что кадровые перестановки должны были провести накануне ПМФЭ-2025.

Фото: РИА «Новости»

Кто такой Роман Старовойт: биография Будущий политик родился в Курске, детство провел в Ленинградской области. Отец Старовойта работал инженером на Курской АЭС, а в 1974 году его перевели на Ленинградскую атомную электростанцию. В 1995 году Роман окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Устинова по специальности «импульсивные тепловые машины». Тогда же он поступил на должность исполнительного директора в «Региональное инвестиционное агентство». В 1995-2001 годах работал гендиректором компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный». С 2002 по 2005 год возглавлял компанию «Стройинвест». Роман Старовойт начал карьеру госслужащего в правительстве Санкт-Петербурга. В 2005 году он занял пост начальника отдела по работе с инвестиционными проектами, в 2007-м перешел на должность первого зампреда комитета по инвестициям и стратегическим проектам.

Фото: РИА «Новости»

В 2008 году Старовойт окончил Северо-Западную академию госслужбы при президенте (ныне — Северо-Западный институт управления, филиал РАНХиГС) по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2010 по 2012-й был референтом и замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры в аппарате правительства России. Старовойт также защитил диссертацию в Московском университете МВД и получил степень кандидата педагогических наук. С 2012 по 2018 год руководил Росавтодором. С 1 по 10 октября 2018 года занимал пост замминистра транспорта.

Интересно Старовойт является секретарем курского регионального отделения «Единой России» и выпускником второго потока «школы губернаторов». Он награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы. Действительный госсоветник первого класса. Старовойт является секретарем курского регионального отделения «Единой России» и выпускником второго потока «школы губернаторов». Он награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы. Действительный госсоветник первого класса.

Роман Старовойт на должности губернатора Курской области В октябре 2018-го Путин назначил Старовойта врио главы Курской области. В 2019-м тот участвовал в выборах губернатора от партии «Единая Россия» и победил, набрав 81,07% голосов. Во время своего руководства он сосредоточился на ремонте дорог и реформе обращения с отходами, ввел новые тарифы, весовые замеры и оснащение мусоровозов системой ГЛОНАСС. Для взаимодействия с жителями губернатор запустил портал «Действуем вместе». Также Старовойт инициировал реформу общественного транспорта. В регионе обновили автопарк, модернизировали трамвайные пути и внедрили бесплатную пересадку. Курщина стала лидером по развитию пассажирских перевозок, а валовой региональный продукт за пять лет достиг 796,5 миллиарда рублей. С началом СВО Старовойт организовал меры поддержки для фронтовиков. Внезапные проверки подчиненных принесли ему репутацию «бескомпромиссного контролера». В 2024 году Старовойт решил не баллотироваться на должность губернатора.

Фото: РИА «Новости»

Старовойт — министр транспорта В мае 2024 года кандидатуру Старовойта внесли в Госдуму для назначения министром транспорта. Нижняя палата парламента утвердила его в этой должности 14 мая. За время пребывания Старовойта на посту главы Минтранса случилось несколько инцидентов в транспортной отрасли. В декабре 2024-го в Черном море произошло крушение нефтяных танкеров, что привело к утечке мазута. Последствия аварии устраняют до сих пор. В феврале в порту Усть-Луга прогремел взрыв в нефтяном танкере Koala. Утечки нефтепродуктов удалось избежать, судно отправили на ремонт.

Фото: РИА «Новости»

В начале июля Минтранс заявил об утечке аммиака на танкере «ЭКО ВИЗАРД» в Усть-Луге. Происшествие назвали «незначительным». Личная жизнь Романа Старовойта Политик был женат на Светлане Старовойт, они развелись в 2021 году. В браке у пары появились две дочери. Экс-глава Минтранса увлекается триатлоном, 7 октября 2018 года за 13 часов 33 минуты он преодолел супермарафон Iron man («Железный человек»). Также участвовал в четырех Московских международных марафонах.