Сегодня 10:24 Борьба с аферистами и контроль за мигрантами. Какие законы вступят в силу с июля в России Володин перечислил новые законы, вступающие в силу с июля 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Власть

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С июля вступают в силу законы, которые позволяют банкам быстро обмениваться сведениями из кредитных историй для противодействия аферистам, а родителям — контролировать денежные переводы несовершеннолетних детей. Об этом рассказал в мессенджере «Макс» председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Противодействие мошенникам «Противодействие мошенникам. Банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества», — написал он. Володин пояснил, что родители и иные законные представители смогут получать детализированные справки по счетам и вкладам детей, что даст им возможность отслеживать финансовые операции и защитить их от мошеннических схем. «С 2025 года Государственной думой принято 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками», — отметил председатель ГД.

Усиление надзора за мигрантами Помимо этого, ужесточается надзор за мигрантами. С 10 июня начал действовать закон об административной ответственности для иностранцев, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования. «Установлена повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих (закон вступил в силу 21 июня)», — отметил Володин. Также для иностранных граждан значительно повышаются размеры государственных пошлин. Меры нацелены на оптимизацию миграционной политики и укрепление общественной безопасности в государстве.

Безопасность при сделках с недвижимостью Кроме того, усиливается защита операций с недвижимостью: с 1 июля личность владельца при направлении электронных заявлений на регистрацию разрешат удостоверять через Единую биометрическую систему. «Для этого прилагаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Сочетание этих двух факторов обеспечит высокий уровень безопасности сделок», — подчеркнул председатель Госдумы. Еще он отметил, что с 26 июня 2026 года введено наказание за перепродажу железнодорожных билетов, а за платное содействие в оформлении электронных билетов предусмотрен штраф.