В Серпухове обнаружили почти 50 нелегальных мигрантов в швейном цехе

Полицейские обнаружили 47 нелегальных мигрантов на одном из швейных производств Серпухова. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области .

Цех на улице Карла Маркса проверили в ходе рейда, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции. Там находились более 90 граждан одной из среднеазиатских стран. Их данные проверили по электронным базам. Выяснилось, что 47 человек нарушили правила пребывания в стране, а 10 — не имеют разрешений на работу.

Всех мигрантов направили в Центр временного содержания, их выдворят за пределы России. Также решается вопрос о привлечении к ответственности работодателей, которые использовали нелегальный труд.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша на полях ПМЭФ-2026 заявил, что необходимо соблюдать баланс в миграционной политике. Решая за счет привлечения трудовых мигрантов одни проблемы, важно не создавать новых.