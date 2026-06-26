На «Госуслугах» появятся функции для защиты от кибермошенников

Закон о мерах против кибермошенничества, включающий новые функции «Госуслуг», подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.

Абоненты смогут поставить самозапрет на входящие международные звонки. Это можно будет сделать в личном кабинете на «Госуслугах» или в МФЦ. Для снятия ограничения нужно будет прийти в МФЦ лично.

Также на сайте «Госуслуг» появится тревожная кнопка, сообщило РИА «Новости». При нажатии на нее государственная информационная система немедленно оповестит банки, операторов связи и правоохранителей о том, что гражданин стал жертвой мошенников.

Новый закон входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. На телефон приходит SMS якобы с кодами подтверждения от банков, сайта госуслуг и других сервисов, а затем следуют звонки от лжеспециалистов, предлагающих «помощь» в защите аккаунтов.