Регион с уникальной природой и щедрыми недрами. Как Россия будет работать в Арктике

Роль и значение Арктики для России и всего остального мира набирает обороты. Президент Владимир Путин подчеркнул, что страна выступает за равноправное сотрудничество в регионе по множеству направлений, но внимательно следит за развитием ситуации, чтобы выстроить адекватную линию реагирования и защитить свой суверенитет. Главное из речи главы государства на Международном арктическом форуме — в материале 360.ru.

Позиция России по сотрудничеству в Арктике Путин назвал Россию крупнейшей арктической державой, которая всегда выступала и выступает за равноправное сотрудничество в регионе в области науки, защиты биоразнообразия, вопросов климата, реагирования на ЧС и его экономического и промышленного освоения.

Причем мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способен принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед. Владимир Путин президент России

Он также с сожалением заметил, что на международном уровне взаимодействие в северных широтах переживает не лучшие времена, а диалог по сохранению экосистем Арктики попросту свернули.

«Для сотрудничества в экологической сфере, предупреждения чрезвычайных ситуаций за полярным кругом и совместного реагирования на них был создан и Арктический совет, но и этот механизм сегодня деградировал», — заметил президент, указав на вину западных партнеров России в произошедшем.

Фото: РИА «Новости»

Россию, обратил он внимание, беспокоит тот факт, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов и отрабатывают применение войск в этих условиях. Страна наблюдает за этими действиями и будет реагировать по ситуации.

Подчеркну: Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы <…> выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры. Владимир Путин

Посягательств на суверенитет страна не допустит и надежно защитит свои интересы, добавил президент. А поддержание мира и стабильности в Заполярье обеспечит долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшит жизнь людей и сохранит уникальную природную среду. Прочные позиции России, сказал Путин, гарантируют весомые результаты и предоставят большие возможности для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружественных государств.

Фото: Francis Chung — Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Планы США на арктические территории Поскольку роль и значение Арктики как для России, так и для всего мира растет, усиливается и геополитическая конкуренция, борьба за позиции в регионе. Путин привел в пример планы США на присоединение Гренландии.

Это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного. Владимир Путин

Американцы, напомнил глава государства, задумывались о присоединении Гренландии и Исландии еще в 60-е годы XIX века. Но тогда подобная идея не получила поддержку конгресса США.

«Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние <…> исторические корни, и очевидно, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», — подчеркнул российский лидер.

Фото: РИА «Новости»

Перспективы развития Арктики Важнейшим направлением комплексного развития региона Путин назвал укрепление транспортного и логистического контура Арктики.

Северный морской путь должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Он призван соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом. Владимир Путин

Нарастить грузовую базу Трансарктического коридора поможет добыча и глубокая переработка ресурсов именно в Арктике за счет увеличения международного транзита. Свою роль также сыграет его сопряжение с внутренней железнодорожной сетью России — от северо-запада до Дальнего Востока, до БАМа и Транссиба.

Фото: РИА «Новости»

Первой приоритетной задачей при развитии Трансарктического коридора Путин обозначил усиление ледокольного флота.

Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России — ни у кого в мире такого флота нет. Владимир Путин

Гарантом загрузки маршрута и его привлекательности для бизнеса станет конкурентоспособная и приемлемая для рынка стоимость ледокольной проводки судов и в целом грузоперевозок. России также необходим торговый флот в Арктике.

«Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно», — заметил президент, призвав действовать по всем направлениям. Он также обратил внимание на необходимость создать условия для роста эффективных отечественных операторов, которые займутся перевозкой контейнеров, угля, сыпучих и других грузов через Арктику.

Мы также открыты здесь для создания совместных предприятий. Международные логистические операторы могли бы выгодно вложиться в такие компании не только капиталом, технологиями, но и частью флота своих торговых судов. Владимир Путин

Кроме того, Россия будет наращивать мощности и оборот северных портов на основе современных, экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов. «В качестве ключевых логистических центров Трансарктического коридора мы намерены создать крупные мультимодальные хабы. Здесь будут не только формироваться караваны судов, обрабатываться российские и зарубежные грузы, но и появятся индустриальные площадки для выпуска промышленной продукции», — сказал Путин.

По аналогии с Восточным полигоном, который включает БАМ и Транссиб, стране предстоит реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог, включая модернизацию Северной железной дороги на территории Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Регионы Сибири, Урала, северо-запада России получат прямой выход на север, к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки. Кроме того, новые точки выхода в Арктику появятся у коридора «Север — Юг», который связывает нас с государствами Центральной Азии и Персидского залива. Владимир Путин

Путин также призвал раскрывать потенциал внутренних водных арктических путей — рек Лены, Енисея и Оби. Для реализации упомянутых инициатив, добавил глава государства, нужно объединить ресурсы государства, регионов и бизнеса.

Фото: РИА «Новости»

Арктический туризм Путин подчеркнул, что осваивать нужно и туризм, поскольку это тоже перспективное направление. Арктика сосредоточила в себе природные, исторические и духовные памятники, собрала богатейшую культурную палитру.

Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках, в конце концов, или совершить путешествие к заполярным архипелагам. Владимир Путин

Вместе с ростом числа туристов запускают и новые проекты в этой сфере. В качестве одного из примеров Путин привел центр арктического туризма с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе или акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии.

Предлагаю также подумать о том, чтобы включить в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» обустройство туристической инфраструктуры Белого моря. Владимир Путин

Решение вопроса транспортной доступности сделает Арктику открытой для массового туризма. Здесь, заметил российский лидер, речь идет о ремонте и строительстве дорог и развитии авиационного сообщения.

Ключевой целью всех планов Путин назвал повышение качества жизни людей в регионе и создать им современные условия для учебы, работы, отдыха и воспитания детей.

«Не раз разговаривал с людьми, и сами северяне — и те, кто родился здесь, и те, кто приехал, — говорят о том, что Север притягивает, люди „прилипают“ душой к этим широтам, к этой земле», — сказал Путин, назвав регион суровым и обладающим удивительной силы притяжением.

Международный форум «Арктика — территория диалога» стал шестым по счету, впервые его принял Мурманск. Путин подчеркнул, что это столица русской Арктики и динамично развивающийся город.