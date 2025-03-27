Путин заявил о туристическом потенциале Арктики

Арктический регион интересен для массового туризма и имеет большой потенциал в этой сфере, но для начала требуется решить вопрос транспортной доступности. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на международном форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске.

Глава государства подчеркнул, что уже сейчас количество приезжающих туристов в арктические регионы туристов растет, для удовлетворения спроса появляются различные проекты.

В качестве примеров Путин привел Центр арктического туризма в Ямало-Ненецком автономном округе и акватермальный курорт в Карелии.

«Прошу и по линии федерального правительства, и в регионах поддержать такие инициативы, которые открывают новые границы Арктики, работают на повышение интереса к этому региону», — сказал президент.

Путин добавил, что для обеспечения массового туризма в Арктике необходимо решить вопрос транспортной доступности по всем профилям, от автодорог до развития авиасообщения. Для этого необходимо создать сеть аэропортов, а в малых воздушных гаванях провести ремонт.

В ходе своего выступления на международном форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на самый большой ледокольный флот в мире, необходимо вводить в строй корабли нового поколения, включая атомные. Он пояснил, что это поможет в реализации трансарктического коридора, который обеспечит бизнес бюджетной перевозкой товаров.