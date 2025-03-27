Путин заявил о стремлении России к равноправному сотрудничеству в Арктике

Россия выступает за равноправное сотрудничество стран в Арктике. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске.

«Мы выступали и выступаем за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и экономическое, промышленное освоение Арктики», — отметил глава государства.

По словам Путина, роль Арктики растет не только для России, но и для всего мира. Но на этом фоне также усиливается геологическая конкуренция и борьба за позиции в регионе.

Президент подчеркнул, что российская сторона готова к совместной работе в Арктике с государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития.

В ходе заседания Путин отметил, что у Арктики колоссальные перспективы развития, здесь формируется 7% ВВП России и около 11% экспорта.

В феврале стало известно, что Россия и США могут начать сотрудничество в Арктике. Страны обсуждали совместную добычу полезных ископаемых.