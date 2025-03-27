США всерьез нацелены на поглощение Гренландии и продвижение своих интересов в Арктике. Президент России Владимир Путин заявил об этом на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

«Словом, речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», — сказал он.

Путин напомнил, что США вынашивали план аннексии Гренландии с 60-х годов XIX века. В 1910 году велась подготовка трехсторонней сделки по обмену территориями между США, Германией и Данией. По ней Гренландия отошла бы американцам.

Во время Второй мировой войны Штаты разместили в Гренландии военные базы для защиты от нацистов, а по окончании конфликта предложили Дании выкупить эти острова. Поэтому президент призвал не воспринимать идею лишь как экстравагантное заявление американского лидера Дональда Трампа.

Принадлежность Гренландии, по его словам, является делом двух государств и не имеет к России никакого отношения. Путин заявил, что беспокоит лишь тот факт, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают там применение своих войск.

Несмотря на это, он допустил запуск совместных с Западом проектов в Арктике, если они проявят интерес. Президент заявил, что Россия нацелена на равноправное сотрудничество.