Европа не поняла Путина. Кнайсль раскритиковала реакцию Запада на «Орешник»

Страны Запада неверно истолковали сигнал, который Россия отправила им, испытав в боевых условиях новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее процитировало РИА «Новости» .

Это заявление Кнайсль сделала во вторник, 24 декабря, в ходе презентации своей книги «Реквием по Европе» в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге.

По ее словам, европейские страны не поняли посыл президента России Владимира Путина, который говорил о том, что не хочет перехода к ядерной войне.

«Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в арсенале, которые имеют сопоставимые показатели с ядерным оружием, но тем не менее этот сигнал не услышали», — объяснила экс-дипломат.

Кроме этого, она отметила, что несмотря на этот сигнал, продолжаются нападения на российские города. Она высказала опасения относительно диверсий и терактов в условиях продолжающегося военного противостояния.

«Страх, который у меня сейчас есть, касается саботажа и террористических атак — [боюсь], что подобное возможно», — подчеркнула Кнайсль.

Ранее Путин заявил, что Россия согласна на проведение технологической дуэли «Орешника» и западных систем прямо сейчас.

«Пускай включат все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше» — сказал он.