Банда полоумных. Дмитрий Медведев — об ошибках ЕС, подлодках Трампа и победе России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал большое интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo, в котором затронул ключевые темы международной повестки. Известный своими острыми высказываниями политик говорил о завершении СВО, вставшей на путь саморазрушения Европе и том, что скрывается за эмоциональностью американского лидера Дональда Трампа. Главное из его заявлений — в материале 360.ru.

Об СВО, победе и печальной судьбе Зеленского Одной из самых животрепещущих тем интервью стал, разумеется, ход спецоперации. По словам Медведева, ее завершение уже не за горами и победа будет за Россией.

Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он уже просматривается по целому ряду параметров.

Политик отметил, что важно думать о том, что будет потом, и не допустить в дальнейшем новых конфликтов. И поставленные президентом России Владимиром Путиным цели СВО полностью соответствуют этой задаче.

Фото: РИА «Новости»

Медведев провел параллель между спецоперацией и Великой Отечественной войной. По его словам, времена совсем разные, но главные смыслы остались теми же.

Мы защищаем свою страну, мы защищаем своих близких: свои семьи, детей, внуков. Так было тогда, так есть сейчас. И в этом я вижу абсолютную преемственность этих событий.

Отдельное внимание зампред Совбеза уделил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Медведев дал понять, что считает украинского президента недостойным того, чтобы посвящать беседам о нем слишком много времени. Но все же отметил: судьба этого персонажа предрешена — как в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже разлила масло». И значит, головы ему не сносить.

О способах управления Трампа и его обещанных подлодках Американского президента Дональда Трампа Медведев охарактеризовал как сложную и противоречивую фигуру, но достойную уважения — как минимум потому, что он стал выбором американского народа и одержал победу в непростой борьбе. «Нужно иметь силу воли и мужество, чтобы сопротивляться системе», — отметил зампред Совбеза.

Фото: U.S. Department of War

Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, внедряющим совершенно новые способы управления. В частности, большое влияние оказывают его посты в соцсетях, каждый из которых становится своеобразным управленческим сигналом.

Он человек эмоциональный, но, с другой стороны, тот самый хаос, который создает его деятельность, <…> это не совсем так. Очевидно, что за этим скрывается вполне осознанная и грамотная линия.

Медведев подчеркнул: американский лидер, в прошлом будучи успешным бизнесменом, действует нахрапом и его методы бывают довольно эффективными. В частности, такая стратегия срабатывает в отношениях с Великобританией и другими европейскими странами. Что касается громких заявлений Трампа о подводных лодках, которые он в 2025 году обещал послать к побережью России, то об этом зампред Совбеза высказался с легкой иронией.

Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли.

Однако в целом, по словам Медведева, с приходом Трампа к власти контакты Соединенных Штатов с Россией стали значительно плодотворнее, чем во времена предыдущей администрации Джо Байдена. «Трамп, очевидно, хочет остаться в истории миротворцем. И он старается. <…> И поэтому контакты с американцами стали ‍гораздо более продуктивными. И мне кажется, это на пользу делу», — заключил Медведев.

Фото: White House

О банде полоумных, которая управляет Европой Самые жесткие оценки политик приберег для европейских чиновников. По его словам, ЕС не перестает удивлять, поскольку собственными действиями подрывает основы своего же существования. Медведев пояснил: Евросоюзу могут не нравиться руководители России или российская политическая система, однако из-за попыток нагадить стране именно европейская энергетика и некоторые другие отрасли оказались в плачевном положении. «Когда они для того, чтобы добиться каких-то личных или узких политических целей, разрушают фундамент собственного экономического благополучия, для того чтобы наказать Россию, — это поразительно», — сказал зампред Совбеза.

Фото: РИА «Новости»

По словам политика, Брюссель настойчиво игнорирует волю народа и гнет свою линию, в результате чего в европейских государствах растет инфляция, и ситуация продолжает стремительно меняться к худшему.

У меня такое ощущение, что власть в Европе захватила банда полоумных, которая стоит во главе Европейского союза.

Медведев добавил, что отдельное недоумение вызывает политика Финляндии. Ее президент Александр Стубб постоянно забывает о милосердии, которое проявили к стране после окончания Второй мировой войны, хотя она выступала на стороне фашистской Германии. «Когда Финляндия была разгромлена как гитлеровский сателлит — господин Стубб об этом все время забывает, но они были гитлеровским сателлитом, — им это простили и начали развивать с ними добрые конструктивные отношения», — напомнил политик. Медведев добавил, что все попытки нанести поражение России и удовлетворение собственных политических амбиций в любом случае закончатся для политиков ЕС печально.