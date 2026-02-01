Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что политическое будущее президента Украины Владимира Зеленского уже предрешено. Отрывок из интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo он опубликовал в телеграм-канале .

Перефразируя известную цитату Михаила Булгакова, Медведев дал понять, что уход украинского лидера неизбежен.

«Судьбу этого персонажа обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. <…> Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, „Аннушка уже разлила масло“. И значит, головы ему не сносить», — заявил зампред Совбеза.

Недавно он назвал Зеленского «неблагодарной наркосвиньей», а европейских лидеров — импотентами. Так Медведев отреагировал на выступление украинского лидера на форуме в Давосе.