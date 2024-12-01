Сегодня 19:39 Новогодний стол — 2025. Как угодить Зеленой Деревянной Змее Шеф-повар Рудольский: в год Змеи на праздничном столе должны быть легкие закуски 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Большой праздничный стол с разнообразными и вкусными блюдами — важный атрибут празднования Нового года. На этот раз россияне встретят год Зеленой Деревянной Змеи — это символ мудрости, трансформации и интуиции. Правильно подобранные угощения не только создадут особую атмосферу, но и привлекут в дом удачу и изобилие. Как задобрить Змею и чем удивить гостей и членов семьи — в материале 360.ru.

В 2025 году, который пройдет под символом Змеи, можно создать блюда с плавными линиями и изящным оформлением, перекликающимся с образом пресмыкающегося, посоветовал 360.ru шеф-повар лаунж-ресторана «Люмин» Егор Рудольский. «Например, салат можно оформить в виде змеи: выложить его в форме извивающегося тела, а для украшения использовать кусочки огурца, зелень и маслины для „глаз“», — рассказал он. Закуски могут быть элегантными и легкими: тарталетки с кремом из авокадо, креветки с пряным соусом или мини-роллы с начинкой из рыбы и овощей. «Горячие блюда, такие как запеченная рыба с лимоном и травами или курица в медово-имбирной глазури, подчеркнут плавность и изысканность символа года», — добавил специалист. По его словам, для десерта идеально подойдет торт или рулет, оформленный в виде змеи, порционные десерты с шоколадом и ягодами, напоминающими змеиную чешую.

Главное — добавить немного креатива и праздничного настроения, чтобы ваш новогодний стол стал настоящим украшением вечера! Егор Рудольский шеф-повар

Фото: Pxhere

Какие блюда приготовить на Новый Год Змеи: рецепты Отдельное внимание в Новый год стоит уделить подаче блюд. Шеф-повар Рудольский представил свои варианты праздничных рецептов. Салат «Змейка» с курицей Ингредиенты: куриное филе — 300 граммов, картофель — три штуки, морковь — две штуки, яйца — четыре штуки, соленые огурцы — три штуки, майонез — 150 граммов, маслины — пять-шесть штук (для «глаз» и украшения), зеленый лук — пучок (для чешуи), соль, перец — по вкусу. Приготовление: отварите куриное филе, картофель, морковь и яйца. Нарежьте курицу, картофель, морковь, яйца и соленые огурцы мелкими кубиками. Смешайте ингредиенты с майонезом, посолите и поперчите. Выложите салат на блюдо в форме змеи. Украсьте салат, выложите сверху полоски из рубленого зеленого лука, чтобы создать «чешую». Из маслин сделайте глаза, из кусочка моркови — язык. Десерт Ингредиенты: бисквитный корж — одна штука (можно готовый), сливки 33% — 200 миллилитров, сахарная пудра — две столовых ложки, киви — две штуки, шоколадная глазурь — 100 граммов. Приготовление: взбейте сливки с сахарной пудрой. Очистите и нарежьте киви тонкими ломтиками. На бисквитный корж нанесите слой сливочного крема, выложите ломтики киви и сверните в рулет. Облейте рулет шоколадной глазурью и украсьте полосками киви, имитируя чешую. Нарежьте рулет на порции, оформите «голову змеи» из оставшихся кусочков киви или шоколада.

Фото: Pxhere

Змея символизирует собой изящность, гибкость и стройность, поэтому новогодний стол должен изобиловать свежими овощами, легкими закусками, блюдами с морепродуктами, легкими десертами и фруктами, рассказала 360.ru нутрициолог Наталья Петрова. Она предложила свои варианты новогодних рецептов. Салат «Змейка» с угрем Ингредиенты: копченый угорь — 100 граммов, картофель — 200 граммов, морковь — 200 граммов, куриные яйца — две штуки, легкий майонез — две столовые ложки, зеленый горошек — 50 граммов, зелень — 50 граммов, паста васаби — по вкусу, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу. Приготовление: очистите копченого угря от кожи и мелко нарежьте. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности, остудите и натрите на крупной терке. В большой миске смешайте все ингредиенты: угря, картофель, морковь, яйца. Добавьте легкий майонез, соль и перец по вкусу, аккуратно перемешайте. Выложите салат на овальное блюдо в виде S-образной змейки, сформировав в ее конце «голову». Маслины или каперсы будут «глазами». Разделите горошек на половинки и выложите их на змейку в виде «чешуек» (или изобразите их с помощью порезанного кружками огурца). Посыпьте «тело» змеи раскрошенным яйцом и зеленым луком. Дайте салату настояться в холодильнике хотя бы пару часов перед подачей. Украсьте обильно зеленью.

Фото: Pxhere

ПП-салат с угрем Ингредиенты: угорь, листья салата, свежий огурец, салат из водорослей «Чука», зеленый лук, кунжутное масло, соус унаги, кунжутные семечки. Приготовление: готовый угорь нужно только нарезать и выложить «змейкой». Для соуса смешайте кунжутное масло, соус унаги и кунжут. Огурец помойте, нарежьте крупными сегментами и смешайте с половиной соуса. Зеленый лук нарежьте длинными тонкими перьями. В салатник выложите листья салата и полейте их оставшимся соусом. Затем выложите огурец, салат «Чука», присыпьте все перьями зеленого лука, а сверху на «подушке» салата расположите «змейку»: из морковки вырежьте язычок, глазки из маслин, а корону можно сделать из огурца или морковки. Творожно-банановые снеговички Ингредиенты: 250 граммов творога 9%, 85 граммов очищенного банана, 150 граммов кокосовой стружки, 50 граммов грецких орехов, 20 граммов меда. Приготовление: взбейте в блендере творог, банан и мед. Добавьте около 100 граммов кокосовой стружки, чтобы масса стала пластичной. Сформируйте небольшие шарики с грецким орехом внутри каждого и обваляйте в оставшейся стружке. Сложите из шариков снеговиков.

Фото: Pxhere

Идеями праздничных рецептов с 360.ru поделилась нутрициолог Александра Король. Салат с хурмой, голубым сыром и орехами пекан Ингредиенты: листья салата, тархун, киви — 100 граммов, оливковое масло — две чайных ложки (с ароматом чеснока), щепоточка соли, хурма — 150 граммов, голубой сыр — 30 граммов, орехи пекан — 15 граммов. Зеленый соус: киви очистить, добавить тархун, масло, соль и все измельчить в блендере. Приготовление: на тарелку выкладываем листья салата и смешиваем все с соусом. Сверху выкладываем хурму, сыр, орехи и поливаем для украшения бальзамиком. Салат с авокадо, креветками и моцареллой Ингредиенты: айсберг, базилик, кедровые орешки — 15 граммов, оливковое масло — две чайных ложки, авокадо — 50 граммов, креветки — 100 граммов, моцарелла мини — 50 граммов, соль. Зеленый соус: кедровые орешки, оливковое масло, базилик и соль измельчить в блендере. Приготовление: креветки очистить и обжарить на небольшом количестве оливкового масла. Айсберг нарезать и смешать с соусом. Выкладываем креветки, авокадо, томаты и моцареллу. Сверху поливаем бальзамиком и украшает кедровыми орешками и базиликом.

Фото: Pxhere

ПП-майонез Ингредиенты: греческий йогурт — 250 граммов, вареный желток яйца — две штуки, оливковое масло — 10 граммов, соль — около одной чайной ложки, лимонный сок — около двух чайных ложек. Приготовление: желтки перетереть на мелкой терке, добавить в йогурт и все тщательного перемешать. Добавить оливковое масло, соль и лимонный сок. Рекомендую соль и лимонный сок добавлять постепенно и найти именно свой вкус. Новогодний оливье Ингредиенты: филе грудки индейки — 70 граммов, яйцо — одна штука, горошек зеленый — 50 граммов, морковь — 50 граммов, огурец свежий — 50 граммов, авокадо — 30 граммов, соль по вкусу, ПП-майонез. Приготовление: грудку индейки отварить. Нарезать все ингредиенты кубиками, смазать майонезом и выложить в форму.

Такой оливье оставит вашу фигуру стройной после новогодних праздников! Александра Король нутрициолог

Фото: Pxhere

Новогодняя хрустящая закуска Ингредиенты: лаваш — 30 граммов, красная рыба — 60 граммов, огурец — 100 граммов, творожный сыр — 30 граммов. Приготовление: лаваш свернуть трубочкой, сколоть зубочисткой и подсушить в духовке две минуты. Красную рыбу и огурец мелко нарезать кубиками. В лаваш положить творожный сыр и начинку из рыбы. Сырный рулет из индейки Ингредиенты: сыр сулугуни — 250 граммов (натереть на крупной терке), яйцо — три штуки, мягкий творог — 120 граммов, рисовая мука — 50 граммов, филе бедра индейки — 500 граммов, лук — одна штука, морковь — одна штука, соль, перец черный, вода ~ 50~100 миллилитров. Приготовление: смешать сыр, яйца, творог и муку. Противень застелить пергаментной бумагой (хорошей бумагой, в которой вы будете уверены) и распределить сырную массу в виде прямоугольника. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов 10-12 минут. Лук нарезать, морковь натереть на крупной терке и потушить до мягкости. Филе бедра измельчить в блендере. Добавить соль, перец, лук и морковь и измельчить еще раз. В готовый фарш добавляем воду, для того чтобы он стал более пластичный. На сырную массу выкладываем фарш и сворачиваем в рулет. Готовим рулет в духовке при температуре 170 градусов, ~30 минут до золотистой корочки. Для соуса: яблоко — одна штука, груша — одна штука, масло — 30 граммов, соль, хмели сунелли. Приготовление: яблоки и груши очистить и нарезать кубиками, добавить ~100 миллилитров воды и тушить в сотейнике до мягкости примерно 7-10 минут, в конце добавить все ингредиенты.

Фото: Pxhere

Дорадо в чесночной корочке «Это идеальное легкое блюдо, и на Новый год, или просто для уютного прекрасного вечера», — отметила Король. Ингредиенты: дорадо — одна штука, масло оливковое — одна столовая ложка, чеснок — два зубчика (очистить и разрезать вдоль), сушенный чеснок, соль, черный перец. Приготовление: дорадо заранее очистить и в брюшко положить тимьян и дольки лимона. Замариновать на два часа. На сковороду наливаем масло и обжариваем для аромата два зубчика чеснока в течении двух минут. Чеснок убираем. Рыбу посыпаем сушеным чесноком, солью и черным перцем. Выкладываем на сковороду и готовим с каждой стороны по пять-семь минут. Для подачи можно использовать листья салата и овощную нарезку.

Фото: Pxhere

Имбирные трайфлы для новогоднего настроения Ингредиенты для бисквита: яйцо — две штуки, молоко овсяное — 130 граммов, мука рисовая — 25 граммов, мука кукурузная — 25 граммов, какао — 25 граммов, сливочное масло — 15 граммов (растопить), подсластитель по вкусу, сода+лимонная кислота по ½ чайной ложки. Приготовление: белки отделить от желтков и взбить до крепких пиков. Смешиваем все ингредиенты, вводим аккуратно белки и отправляем бисквит в разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут. Готовый бисквит остужаем и измельчаем в крошку при помощи блендера. Для имбирного крема: рикотта — 200 граммов, мягкий творог 5% — 200 граммов, подсластитель — по вкусу, корица — одна чайная ложка, имбирь, кардамон, мускатный орех по 0,5 чайной ложки. Приготовление: все смешать. Для пропитки — овсяное молоко. Сборка в стакане: бисквит-пропитка-крем-бисквит-пропитка-крем. Сверху украшаем грецкими орешками.

Безумно вкусный новогодний десерт без вреда для фигуры. Александра Король нутрициолог

Роскошное новогоднее миндальное печенье с нотками апельсина Ингредиенты на 15 штук: яйцо — две штуки, миндальная мука — 200 граммов, рисовая мука — 80 граммов, апельсин — одна штука (понадобятся сок и цедра), подсластитель, разрыхлитель. Приготовление: смешиваем все ингредиенты, формируем шарики и выкладываем на противень. Придаем форму печенья и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 12-15 минут. Главное не пересушить, готовится до золотистого цвета.

Фото: Pxhere

Что нельзя готовить на Новый год Змеи Змея ценит свежесть и натуральность. В праздник лучше обойтись без копченостей, колбас, жирных и калорийных блюд. Не придется по душе хозяйке 2025 года и красное мясо: телятина, свинина и говядина. Вместо этих продуктов лучше выбрать кролика или птицу. На новогоднем столе должен быть минимум жирных и калорийных блюд. Это же касается кремовых десертов. Тяжелыми могут оказаться блюда из бобовых. В качестве гарнира лучше подать запеченный или отварной картофель. Овощи-гриль тоже станут отличным решением. Как украсить праздничный стол В первую очередь важно правильно выбрать цветовую гамму. Подойдут цвета и оттенки: темно-зеленый, золотой, черный, темно-синий и бордовый. В отношении посуды для новогоднего стола действует правило «тихая роскошь». Кухонная утварь должна быть из натуральных, качественных материалов. Идеальной станет скатерть изумрудного или хвойного оттенка. В 2024 году новогодняя продуктовая корзина значительно подорожала. Чтобы сэкономить на праздновании, можно отказаться от икры, рассказал шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Он посоветовал заменить покупной сок домашним компотом, говядину — свининой или мясом птицы.