Дорогой праздник. Россиянам придется отказаться от икры и говядины в Новый год

Празднование Нового года — добрая традиция, которая объединяет всю страну вне зависимости от часового пояса. Но в 2024 году продукты серьезно подорожали. Чтобы накрыть стол для всей семьи, придется выложить круглую сумму. Как сэкономить в любимый праздник — в материале 360.ru.

В какую сумму обойдется новогодний продуктовый набор

Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в 2024 году на 13,5%, в среднем по России такая покупка обойдется в 9,1 тысячи рублей, следует из расчетов РИА «Новости» по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.

Новогодняя корзина включает в себя два килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок, по 600 граммов огурцов и помидоров, 300 граммов зелени, 800 граммов разных солений, 300 граммов мясокопченостей, 400 граммов сыра, продукты для бутербродов с икрой и шпротами, салата оливье и селедки под шубой на четверых.

Также в набор входят фрукты (апельсины, мандарины, виноград и яблоки) и 800-граммовый торт. Среди напитков — бутылка столового и игристого вина, коньяк, минеральная вода, сок и чай. В прошлом году аналогичная корзина обошлась бы в 8050 рублей.

Если смотреть в реалии, то все эти продукты в конце 2024-го будут стоить даже не 9,1 тысячи рублей, а около 15 тысяч, рассказал 360.ru шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. По его словам, ближе к Новому году ценник вырастет.