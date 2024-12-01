Дорогой праздник. Россиянам придется отказаться от икры и говядины в Новый год
Шеф-повар Крюков: отказ от икры поможет сэкономить на новогоднем столе
Празднование Нового года — добрая традиция, которая объединяет всю страну вне зависимости от часового пояса. Но в 2024 году продукты серьезно подорожали. Чтобы накрыть стол для всей семьи, придется выложить круглую сумму. Как сэкономить в любимый праздник — в материале 360.ru.
В какую сумму обойдется новогодний продуктовый набор
Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в 2024 году на 13,5%, в среднем по России такая покупка обойдется в 9,1 тысячи рублей, следует из расчетов РИА «Новости» по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.
Новогодняя корзина включает в себя два килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок, по 600 граммов огурцов и помидоров, 300 граммов зелени, 800 граммов разных солений, 300 граммов мясокопченостей, 400 граммов сыра, продукты для бутербродов с икрой и шпротами, салата оливье и селедки под шубой на четверых.
Также в набор входят фрукты (апельсины, мандарины, виноград и яблоки) и 800-граммовый торт. Среди напитков — бутылка столового и игристого вина, коньяк, минеральная вода, сок и чай. В прошлом году аналогичная корзина обошлась бы в 8050 рублей.
Если смотреть в реалии, то все эти продукты в конце 2024-го будут стоить даже не 9,1 тысячи рублей, а около 15 тысяч, рассказал 360.ru шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. По его словам, ближе к Новому году ценник вырастет.
Как сэкономить на новогоднем столе
Россияне могут уложиться в меньшую сумму, но для этого придется отказаться от некоторых продуктов, а другие товары заменить на более дешевые.
«Можно уложиться, наверное, все-таки без крепких напитков и икры, потому что в среднем икра сейчас за килограмм стоит 9-10 тысяч рублей. То есть минимальная баночка 90 либо 140 граммов обойдется рублей в 700-800, поэтому придется отказаться», — заявил Крюков.
В набор войдут стандартные новогодние салаты: оливье, мимоза, винегрет. Овощной салат выйдет немного дешевле.
«По нарезкам — это свежие овощи, мясная нарезка уже готовая. Наверное, все-таки придется отказаться от говядины в пользу свинины, либо курицы, потому что курица и свинина сейчас, в принципе, в одну цену. В среднем берем в расчете 350 рублей за килограмм», — рассказал шеф-повар.
Он посоветовал сварить компот самостоятельно из замороженных овощей или сухофруктов.
«Тогда, в принципе, можно уложиться именно в три [тысячи], ну даже если фрукты заложить, то все равно это четыре тысячи рублей в минимальном наборе. Поэтому все-таки тяжело в нынешнее время уложиться в эти суммы, потому что даже стандартный поход в магазин за хлебом, той же самой курицей и овощами уже в среднем обходится 2500 рублей», — подытожил специалист.
Предновогодняя суета часто становится временем пиковых трат и нерациональных покупок. Чтобы сохранить бюджет, нужные товары следует покупать заранее, посоветовала ранее генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина. Продумать меню для новогоднего стола нужно уже сейчас, а затем составить список продуктов.
В 2024 году подорожал не только новогодний стол, но и корпоративы. По сравнению с прошлым годом праздник для коллег вырос в цене в среднем на 20-40%, сообщил предприниматель ивент-индустрии и основатель свадебного агентства Роман Акалупин.