Звонкая пощечина Зеленскому. Россия сорвала замысел главы киевского режима
Поражение украинской армии в городе Судже Курской области стало для президента Украины Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы, звонкой пощечиной. Подробности — в материале 360.ru.
С резким заявлением выступила колумнистка итальянского издания L’Antidiplomatico Клара Стателло. Она отметила, что потеря Суджи знаменует собой катастрофическое поражение военной и политической линии Зеленского, что может означать политический конец для него самого и его окружения.
Стателло назвала Зеленского лично ответственным за поражение ВСУ в Курской области, пояснив, что он хотел начать наступление на территорию России, но лишь потерял элитные войска и растянул линию боевого соприкосновения.
Командование российской группы войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину о вхождении операции по освобождению территории Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины в завершающую стадию.
Благодарность президента Владимира Путина
Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу в Курской области. Он выразил уверенность, что бойцы выполнят все поставленные задачи и на других участках боевого соприкосновения.
Операция «Поток»
Бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для Strategic Culture заявил, что операция «Поток», в ходе которой бойцы ВС России прорвались по газовой трубе в тыл ВСУ в Судже, стала величайшим подвигом.
По его словам, внезапное появление российских военных в Судже стало неожиданным для боевиков ВСУ, которые даже не знали, как им реагировать. Аналитик назвал «Поток» отличным примером человеческой стойкости и добавил, что операция войдет в анналы мировой военной истории.
Справедливое возмездие
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х заявлял, что ВСУ при бегстве из Курской области попали в «настоящий ад». Однако теперь их настигло возмездие за преступления в регионе.
Суджа была крупнейшим населенным пунктом, который боевики захватили в результате вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Они использовали город как главный логистический хаб, через который киевский режим снабжал подразделения во всех близлежащих селах и поселках.