Поражение украинской армии в городе Судже Курской области стало для президента Украины Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы, звонкой пощечиной. Подробности — в материале 360.ru.

С резким заявлением выступила колумнистка итальянского издания L’Antidiplomatico Клара Стателло. Она отметила, что потеря Суджи знаменует собой катастрофическое поражение военной и политической линии Зеленского, что может означать политический конец для него самого и его окружения.

Стателло назвала Зеленского лично ответственным за поражение ВСУ в Курской области, пояснив, что он хотел начать наступление на территорию России, но лишь потерял элитные войска и растянул линию боевого соприкосновения.

Командование российской группы войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину о вхождении операции по освобождению территории Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины в завершающую стадию.

Благодарность президента Владимира Путина

Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу в Курской области. Он выразил уверенность, что бойцы выполнят все поставленные задачи и на других участках боевого соприкосновения.