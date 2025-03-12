Путин поставил задачу окончательно разгромить ВСУ в Курской области

Вооруженные силы России должны в короткие сроки разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе совещания на одном из пунктов управления курской группировкой войск, сообщило РИА «Новости».

«Действительно, ваша задача — в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области», — сказал глава государства.

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что в ходе боев в российском регионе в плен взяли более 400 боевиков ВСУ. Президент отметил, что в России к украинским военнопленным будут относиться как к террористам.

В своем докладе Герасимов указал, что в настоящее время российские подразделения освободили 86% территории Курской области, которую оккупировали Вооруженные силы Украины.