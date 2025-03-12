Кадыров показал видео из трубы, по которой спецназ «Ахмат» вышел в тыл ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео из трубы бывшего магистрального газопровода, по которой военнослужащие ВС России пробрались в тыл украинских боевиков. Кадрами он поделился в Telegram-канале .

На видео запечатлено, как изрядно испачкавшиеся и уставшие от долгого и непростого пути бойцы спецназа «Ахмат» отдыхают в газовой трубе. Политик высоко оценил работу военнослужащих и результаты проведенной ими операции.

«В течение пяти суток наши воины скрытно продвигались по газовой трубе, пробираясь в тыл противника. Время от времени отдыхая, набираясь сил, они хладнокровно прошли 15 километров в сложнейших условиях. <… > Операция была дерзкой, но, прежде всего, невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу», — написал Кадыров.

Чеченский лидер отдельно похвалил командира отряда «Аид» за четкое и слаженное руководство российскими бойцами и назвал его «настоящим стратегом и лидером».

Операция «Поток» прошла на прошлой неделе. Российские военные преодолели путь в 15 километров по трубам бывшего магистрального газопровода. Выйдя на поверхности в районе промышленной зоны Суджи, им удалось проникнуть в тыл боевиков ВСУ.

«Бросок через трубу», в котором приняли участие свыше 800 военных, проводился в условиях полной секретности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что об операции докладывали президенту России Владимиру Путину.