Украинскому пропагандисту передали привет из Суджи. Видео записали Коц и Поддубный

Военные корреспонденты Евгений Поддубный и Александр Коц встретились в городе Судже в Курской области. Они записали и опубликовали в Telegram-канале видеообращение к украинскому журналисту Юрию Бутусову, злорадствовавшему над Поддубным после его ранения в августе прошлого года.

«Тут украинский пропагандист беспокоился о Евгении Евгеньевиче, я про Бутусова. Спрашивал у него в августе прошлого года, что с лицом. Докладываю: с лицом все в порядке. Пока-пока, Юра Бутусов, увидимся в Киеве», — сказал Коц на появившемся в Сети ролике.

Поддубный и Коц также рассказали об обстановке в Судже. По их словам, на данный момент военнослужащие ВС России ведут бои с украинскими боевиками за Гончаровку. Ситуация остается напряженной, на некоторых окраинах города еще остались рычаги сопротивления. Военкоры отмечают, что «повальное бегство» закончилось, сейчас противник старается укрепить позиции и «нещадно кроет артиллерией» западную часть города.

Накануне Минобороны объявило об освобождении Суджи. Кроме нее, за сутки от врага освободили слободу Подол и поселок Меловой. Позже информацию подтвердил и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.