Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

Хороший парень, талантливый артист, отличный товарищ — так говорят друзья и коллеги об актере Евгении Шишове, погибшем в Курской области. Он пошел на СВО добровольцем и погиб, защищая Родину. Что известно о Евгении Шишове как человеке, актере и защитнике — в материале 360.ru.

Что известно об актере Евгении Шишове Евгений родился 28 февраля 1982 года в Выборге Ленинградской области. В юности занимался спортом, любил свой родной город и Санкт-Петербург, был поклонником Виктора Цоя и группы «Король и Шут». Шишов очень гордился своим дедом — командиром зенитного орудия Владимиром Александровичем Тарасовым, который был защитником Ленинграда. Актерскую карьеру Шишов начал в 2015 году эпизодической ролью в сериале «Морские дьяволы». Следующий раз на экране актер появился в 2019 году в многосерийной картине «Канцелярская крыса», где он сыграл бандита.

Фото: «ВКонтакте»

Шишов часто играл роли бандитов, боевиков, сотрудников ЧОПов. В фильмографии актера насчитывается 19 кинолент и сериалов, из самых популярных — «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка-3», «Свои-3», «Шугалей», «Условный мент-2», «Гранит», «Шеф. Возвращение», «Невский. Расплата за справедливость», «Русские», «Магистраль». В «Великолепной пятерке» Шишов сыграл роль боевика, в «Шугалее» Евгений примерил на себя роль американского наемника. В «Акуле» актер играл бойца Шульца. Последним проектом артиста стал сериал «Пока идут часы», там он сыграл охранника на заводе. Премьера четырехсерийной мелодрамы состоялась на «Домашнем» в октябре 2023 года. О личной жизни актера известно мало. У него осталась жена Елена, 15-летняя дочь, которую он очень любил и уделял общению с ней каждую свободную минуту. Также у актера остался брат, все они живут в Выборге.

Фото: «ВКонтакте»

Что говорят о Шишове друзья и коллеги Актер Анатолий Меньков рассказал, что с Евгением всегда было легко, он был жизнерадостным и целеустремленным. «При желании он мог бы стать известным актером, но выбрал другой путь, свой… Он герой не на экране, он герой на войне. Не каждый на это решится, только сильный духом», — отметил в беседе с 360.ru Меньков. Каскадер Кирилл Смирнов подружился с Шишовым на съемочной площадке. Он рассказал, что актер занимался спортом — бегал на свежем воздухе и ходил на брусьях. Друг Шишова Алексей Шашин признался, что известие о смерти товарища застало его врасплох. О гибели Евгения мужчина узнал на похоронах другого друга. О Шишове он отзывается как о хорошем человеке, который всегда приходил на выручку другим. «Просто обалденный он товарищ, у меня слов нету. Если что-то попросишь, то он всегда поможет и всегда все сделает. Такой человек был открытый всегда», — отметил Шашин. Алексей также заявил, что Шишов учился, у него неоконченное высшее актерское образование.

Фото: «ВКонтакте»

Что Шишов делал в Курске Контракт с министерством обороны Шишов подписал в феврале 2024 года. Получилось это не с первой попытки. На СВО Евгений рвался с первых дней, но в Выборге его не пропускала медкомиссия. Шишов пошел на спецоперацию добровольцем и взял позывной Сталкер. На фронте актер оставался таким же позитивным человеком. Он любил животных, поэтому приютил в зоне СВО несколько питомцев, в соцсети «ВКонтакте» актер часто публиковал фото с ними. Первым стал черный котенок. Он получил кличку Веном. В одном из последних постов 31 июля Евгений опубликовал снимок, на котором представил «нового бойца с позывным Джамбо» — черного щенка. Алексей Шашин сообщил, что Шишов перестал выходить на связь 2 августа, тогда его часть еще стояла в Белгороде. Мужчина предположил, что когда началась атака на Курскую область, то бригаду Шишова перебросили туда.

Фото: «ВКонтакте» 1/2 Фото: «ВКонтакте» 2/2

Как погиб Евгений Шишов Евгений Шишов погиб в боях в Курской области 18 августа. О смерти актера стало известно только через два дня. Шишов получил осколочные ранения, ему оказали первую помощь, но Сталкер скончался в карете скорой помощи во время эвакуации из зоны боев. По информации издания 78.ru, семья отказывается верить в гибель близкого человека. Супруга актера в шоке, а брат «рыдает белугой», по словам его жены Натальи.