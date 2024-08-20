Актер Евгений Шишов погиб в боях в Курской области

Российский актер кино Евгений Шишов погиб в боях на территории Курской области. Об этом сообщил сайт «Кино-Театр.ру».

Авторы публикации отметили, что 42-летний Шишов погиб, защищая территорию России.

Согласно данным aif.ru, смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги. Издание сообщает, что у актера осталась дочь-подросток.

Евгений Шишов родился в 1982 году и снимался в таких проектах, как «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Невский» и других.

Ранее в медицинских службах сообщили, что в результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли по меньшей мере 17 человек, еще более 100 пострадали. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, ему присылали фотографии с убитыми мирными жителями региона, которых расстреливали в упор.