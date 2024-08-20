«Пошел добровольцем». Друг погибшего под Курском актера назвал его «обалденным товарищем»

Погибший в боях с ВСУ в Курской области актер Евгений Шишов был не только выдающимся артистом, но и отличным товарищем, который всегда приходил на помощь другим. Об этом 360.ru рассказал его друг Алексей Шашин.

Он признался, что известие о смерти коллеги и товарища застало его врасплох. Мужчина узнал о гибели Шишова прямо во время похорон другого друга.

«Я вчера [друга] хоронил, а мне звонят и говорят: „Можете опознать Евгения?“ Я просто сел и упал, чуть сознание не потерял. Третий мой друг», — отметил он.

Алексей Шашин сообщил, что часто переписывался с актером. По его словам, тот перестал выходить на связь со 2 августа.

«Он был в Белгороде, но в бригаде, которую перебрасывали. Где прорыв — их бросали туда. Как я понимаю, когда [ВСУ] в Курскую [область] вошли, их бросили туда», — отметил мужчина.

Он добавил, что занимается сбором гуманитарной помощи и помогает раненым военным. Актер указал, что Шишов не мог сидеть сложа руки и принял решение отправиться в зону спецоперации. У него осталась дочь и жена, с которой они не были расписаны.

«Он пошел просто добровольцем. <…> Я тоже хотел пойти, но меня по здоровью бракуют, нельзя мне. Он говорит: „Я пойду, я не могу“», — объяснил он.

Шашин добавил, что погибший был великолепным актером и замечательным человеком, который всегда выручал других.

«Снимались вместе в кино. Просто обалденный он товарищ, у меня слов нету. Если что-то попросишь, то он всегда поможет и всегда все сделает. Такой человек был открытый всегда», — рассказал он.

Артист также объяснил, что Шишов профессионально занимался актерской деятельностью.

«У него не только эпизоды, у него и вторые роли. Он учился на это, у него законченное [высшее образование] актерское», — указал он.

Ранее каскадер Кирилл Смирнов заявил 360.ru, что погибший артист часто играл бандитов в кино. Он отметил, что актер погиб в зоне проведения СВО, но подробности озвучить не смог.