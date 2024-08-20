«Герой не на экране». Актер Меньков назвал Шишова целеустремленным и добрым человеком

Артист Евгений Шишов, который погиб в боях в Курской области, был хорошим и добрым человеком. Он мог стать знаменитым актером, рассказал 360.ru его коллега Анатолий Меньков.

Артист сообщил, что часто пересекался с Шишовым на съемочной площадке — там они и познакомились.

«С Женей всегда было легко. Целеустремленный, жизнерадостный, очень хороший и добрый как человек. Тяжело думать, что его нет. Он был талантлив как актер, я это видел. Думаю, при желании он мог бы стать известным актером, но выбрал другой путь, свой… Он герой не на экране, он герой на войне. Не каждый на это решится, только сильный духом. Светлая ему память», — сказал Меньков.

Шишов был не только выдающимся актером, но и отличным товарищем, рассказал его друг Алексей Шашин. По его словам, артист всегда приходил на помощь другим.

О гибели актера под Курском стало известно 20 августа. Он ушел из жизни в боях с ВСУ, защищая Родину.