18 декабря 2025 09:37 Жертвы, раненые и пожары: ситуация в Ростовской области после атаки ВСУ прямо сейчас 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

В ночь на 18 декабря Ростовская область вновь оказалась в центре воздушной угрозы. Противник с помощью беспилотников атаковал несколько городов: Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Погибли как минимум три человека. Все, что известно о массированной атаке к этому часу, — в материале 360.ru.

Сколько погибших и пострадавших Первые сообщения о ЧП поступили глубокой ночью. Изначально речь шла о повреждении многоэтажки-новостройки в Ростове-на-Дону и возгорании двух частных домов в Батайске. «В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям», — написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале в 01:30 по московскому времени.

К утру картина последствий стала более полной и печальной. Сведения о погибших и пострадавших среди мирных жителей подтвердились. Жертвами атаки стали три человека.

Двое погибших были членами экипажа грузового судна, которое вспыхнуло в ростовском порту в результате случившегося. Пожар охватил площадь в 20 квадратных метров, его оперативно потушили. Еще три находившихся на борту человека получили ранения. В Батайске пострадали семь человек, четверым из них удалось оказать медицинскую помощь на месте, троим же потребовалась госпитализация в батайскую БСМП. «Одного из них врачи спасти не смогли. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Слюсарь утром 18 декабря. Губернатор подчеркнул, что пострадавшим и семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Фото: РИА «Новости»

Десятки украинских дронов и один американский Ростовская область стала не единственным российским регионом, который минувшей ночью пытались атаковать украинские дроны. С 23:00 17 декабря до 07:00 18 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 47 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны. Из них 31 сбили над территорией Брянской области, по четыре — над Крымом и Белгородской областью, три — над Ростовской, еще пять — над акваторией Черного моря. Обстановка на Черном море была неспокойной и еще по одной причине. По информации Telegram-канала Shot, над нейтральными водами со стороны Севастополя дежурил американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Дрон, способный набирать высоту до 18 тысяч метров, стартовал с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и переместился к месту дежурства через Грецию и Болгарию. БПЛА летал кругами и вел разведку в районе Крыма, что обычно говорит о повышенном внимании к ситуации в регионе.